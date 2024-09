Le Premier ministre préside un symposium sur les services publics en ligne

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre, également président du Comité national pour la transformation numérique, a présidé l’événement depuis Dà Nang (Centre). Des dirigeants de nombreux ministères, départements, agences de niveau central, ainsi que des autorités des 62 autres provinces et grandes villes y ont participé en ligne.

Les participants ont discuté, entre autres, des moyens pour mettre en œuvre les procédures administratives selon la règle des "4 non" : pas de paperasse, pas de contact si la loi ne l'exige pas, pas de numéraire, aucune personne laissée de côté.

Dans son discours, le Premier ministre a souligné les résultats remarquables en matière de transformation numérique, notamment dans les services publics avec l’amélioration encourageante du niveau de satisfaction des usagers.

Toutefois, le Premier ministre a indiqué que le travail d’élaboration et d’amélioration des mécanismes et politiques sur la fourniture et l'utilisation des services publics en ligne laissait encore à désirer.

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de garantir le respect des préconisations et lignes directrices du Parti, des lois, des mécanismes et politiques de l'État et du gouvernement pour un seul objectif général : minimiser les coûts et les délais de mise en œuvre, créer de la commodité et mieux servir les citoyens et les entreprises.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, aux organismes et aux localités de réaliser des avancées et de transformer fortement leur manière de servir la population, en passant de "passive" à "active" sur la base des données.

Il est nécessaire de se concentrer sur l’amélioration des institutions, des mécanismes et des politiques, de minimiser et simplifier les réglementations commerciales et les procédures administratives, de passer résolument vers le traitement électronique des documents de travail, d’améliorer la qualité des services publics fournis en ligne...

Le chef du gouvernement a exigé que d'ici 2025, au moins 80% des dossiers administratifs soient traités entièrement en ligne et que l'ensemble des 53 services publics essentiels soient fournis en ligne.

Il a également souligné l’importance des investissements continus dans le développement des infrastructures digitales, répondant aux exigences d'une transformation numérique nationale fluide et efficace.

VNA/CVN