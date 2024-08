Quang Binh et Savannakhet promeuvent leur coopération

Photo : VNA/CVN

Lors de l'entretien, les deux parties se sont informées de la situation socio-économique de chacun ces derniers temps. Elles ont également évalué les résultats de la coopération ces derniers temps et proposé des orientations pour l'avenir.

En outre, elles ont convenu d'échanger alternativement des délégations pour échanger leurs expériences, de continuer à sensibiliser les gens, notamment les jeunes générations sur la grande tradition d'amitié et la solidarité spéciale entre les deux Partis, deux États et deux peuples en général, ainsi qu'entre les provinces de Quang Binh et de Savannakhet en particulier.

Les deux dirigeants renforceront les directives des agences compétentes pour faciliter la coopération des entreprises et des investisseurs dans les domaines des énergies renouvelables, du commerce, du tourisme, des services, de la production de biens, etc.

Ils continueront de maintenir et d'exploiter efficacement la ligne de transport de passagers Dông Hoi - Savannakhet et vice-versa, veilleront à se soutenir mutuellement en cas de difficultés liées aux catastrophes naturelles ou aux épidémies.

Photo : VNA/CVN

Les deux localités continueront à sensibiliser les résidents des deux côtés de la frontière à respecter le "Protocole sur la ligne frontalière et les bornes frontalières entre le Vietnam et le Laos" et l'"Accord sur le statut de gestion des frontières et des postes-frontalières entre le Vietnam et le Laos" et à se conformer strictement aux lois de chaque pays.

Chaque année, Quang Binh aide Savannakhet à former 20 étudiants dans ses établissements de formation. En revanche, Savannakhet soutient Quang Binh à former un responsable en langue lao pendant 2 ans. En outre, Savannakhet est en train de trouver des capitaux d'investissement pour construire les infrastructures nécessaires au service de l'ouverture prochaine du poste frontalier de Chut Mut Lavin.

À l'issue de l'entretien, le secrétaire du Comité du Parti de Quang Binh, Vu Dai Thang, a accordé 200 millions de dôngs pour soutenir la province de Savannakhet.

VNA/CVN