Hô Chi Minh-Ville promeut la coopération avec le Parti communiste indien

>> Renforcement des relations avec le Parti communiste indien

>> Un responsable du Parti reçoit le secrétaire général du Parti communiste d'Inde

>> Le Vietnam chérit son partenariat stratégique global avec l’Inde

Photo : Xuân Khu/VNA/CVN

Phan Van Mai a déclaré que Hô Chi Minh-Ville s'engageait à mettre en œuvre la politique étrangère du Parti et de l'État, visant à approfondir les relations entre le Vietnam et l'Inde en général, et entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le PCI, ainsi qu'avec d'autres forces progressistes en Inde, en particulier.

La ville souhaite renforcer sa collaboration avec l'Inde, notamment dans le commerce et l'investissement, et est disposée à nouer des liens avec des localités indiennes, comme l'État du Kerala où le PCI est le Parti au pouvoir.

Pour sa part, Doraisamy Raja a exprimé son impression sur les réalisations socio-économiques obtenues par Hô Chi Minh-Ville ainsi que sur son rôle et sa position à l'heure actuelle.

En partageant les résultats de sa visite de travail, le secrétaire général du PCI a déclaré que sa délégation avait acquis de précieuses expériences auprès du PCV dans la conduite du développement socio-économique et de la construction du Parti.

Il a affirmé que le PCI soutient systématiquement la coopération avec le PCV, ainsi qu'entre les gouvernements indien et vietnamien, notamment dans le cadre du partenariat stratégique intégral entre les deux pays et des relations entre leurs peuples.

VNA/CVN