Une délégation en Australie pour un programme d’échange d’expériences sur la gouvernance

Une délégation vietnamienne de haut niveau participe, du 26 août au 1 er septembre, en Australie, à un programme d’études, d’échange et de partage d’expériences sur le leadership et la gouvernance.

Photo : VNA/CVN

Cette délégation comprend des cadres issus de différents ministères, départements, agences de ressort central et de certaines localités. Elle est dirigée par le professeur agrégé et docteur Hoàng Phuc Lâm, directeur adjoint de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh.

Le programme est organisé par le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce en collaboration avec l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, dans le cadre d’un projet du Centre Vietnam - Australie.

Lors de l'échange à l'Université de Melbourne à l'ouverture du programme dans la matinée du 26 août, la délégation a rencontré Tim Watts, ministre adjoint des Affaires étrangères. Ce dernier a affirmé que le Vietnam était un partenaire important et une priorité dans la politique étrangère de l'Australie. Le partenariat stratégique intégral entre les deux pays a créé des conditions importantes leur permettant de prendre des mesures plus stratégiques dans de nombreux domaines de coopération, a-t-il indiqué.

Au nom de la délégation, le professeur agrégé et docteur Hoàng Phuc Lâm a souligné la détermination et l'engagement politique du Vietnam dans la mise en œuvre de la "Déclaration commune sur l’élévation des relations Vietnam-Australie au niveau de partenariat stratégique intégral" signée par les Premiers ministres des deux pays en mars 2024.

Dans la matinée du 28 août, à Canberra, Michelle Chan, vice-ministre australienne des Affaires étrangères et du Commerce, et les dirigeants de l'Académie diplomatique australienne, ont eu une séance de travail avec la délégation vietnamienne.

Dans le cadre du programme, la délégation vietnamienne a également eu des séances de travail et des tables rondes avec les ministères de la Finance, du changement climatique, de l'énergie, de l'environnement et de l'eau, ainsi que l'Agence pour la Transformation digitale, la Direction de la diplomatie climatique et environnementale, le Bureau de l'État de Victoria.

Elle a visité quelques modèles typiques du projet "Fitzroy North Community Batter" en faveur du développement vert et durable en Australie.

Durant son séjour, la délégation vietnamienne continuera à visiter et à acquérir des expériences sur l'énergie éolienne, la transition énergétique, l'innovation, la transformation numérique..., à Sydney du 30 août au 1er septembre.

VNA/CVN