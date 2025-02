Le Premier ministre fixe des objectifs pour le logement social d'ici 2030

Jeudi 27 février, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la décision 444/QĐ-TTg, fixant des objectifs pour la construction de logements sociaux entre 2025 et 2030, avec un total prévu de 995.445 logements. En 2025, l'objectif est la construction de 100.275 logements, avec une augmentation progressive jusqu'à 271.161 unités en 2030. Cette décision entre en vigueur immédiatement.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a chargé les ministres, les chefs des organes de rang ministériel et des organismes gouvernementaux, ainsi que les présidents des Comités populaires provinciaux et municipaux de ressort central de veiller à sa mise en œuvre, aux côtés des autres organismes et unités concernés.

Auparavant, un projet visant à construire au moins un million de logements sociaux pour les ménages à faibles revenus et les travailleurs des zones industrielles sur la période 2021-2030 avait été approuvé par le gouvernement. Ce programme ambitionne de développer des logements abordables pour les travailleurs et les populations à revenus modestes.

L'État encourage les investisseurs et les acteurs économiques à participer au développement du logement afin de garantir un accès équitable à un habitat conforme aux mécanismes du marché.

D'ici 2030, environ 1.062.200 logements devraient être achevés, contribuant ainsi à la stabilité sociale et au développement durable des zones urbaines et rurales.

