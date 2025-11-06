Le gouvernement déploie les tâches clés pour atteindre les objectifs socio-économiques

Le gouvernement a publié la Résolution n°86/NQ-CP du 4 novembre 2025, qui définit les tâches clés pour les derniers mois de 2025 afin d’assurer la réalisation optimale des objectifs de développement socio-économique pour l’année.

Conformément à la résolution, les ministres, les chefs d’agences et les présidents des comités populaires municipaux et provinciaux sont priés de garantir la transparence, de promouvoir la solidarité et de veiller à la mise en œuvre effective des résolutions et directives du Parti, de l’Assemblée nationale, du gouvernement et du Premier ministre, en particulier concernant les tâches prioritaires d’ici fin 2025.

Le gouvernement a chargé 11 ministères et agences de mobiliser les ressources nécessaires et de finaliser rapidement 23 projets devant être soumis cette année, ainsi que huit rapports à présenter à l’Assemblée nationale lors de sa 10e session. Les organismes compétents sont également chargés de finaliser et de soumettre 234 projets et tâches clés prévus pour novembre et décembre.

Les ministères doivent collaborer étroitement avec les organes de l’Assemblée nationale et les unités compétentes afin de finaliser les projets de loi et les résolutions en vue de leur approbation lors de la 10e session. Ils doivent également soumettre 132 documents d’orientation pour assurer la mise en œuvre des nouvelles lois et lever les obstacles juridiques en 2025. Le ministère de la Justice et l’Office du gouvernement prépareront les documents pour les prochaines réunions des Comités centraux de pilotage des réformes institutionnelles et juridiques.

Les ministères concernés sont chargés d’évaluer l’impact des catastrophes naturelles et d’ajuster les scénarios de croissance afin d’atteindre une croissance du PIB d’au moins 8% en 2025 et de 10% en 2026. Les politiques budgétaires et monétaires doivent être coordonnées avec souplesse pour maîtriser l’inflation, maintenir la stabilité macroéconomique et soutenir la production, les industries clés et les moteurs de croissance. Le gouvernement vise une augmentation de 25% des recettes budgétaires et le décaissement intégral des capitaux d’investissements publics.

Les efforts porteront sur le développement de nouveaux moteurs de croissance, tels que les marchés du numérique et des données, et sur l’émission d’obligations d’État pour financer les grands projets d’infrastructures nationales, notamment la ligne ferroviaire à écartement standard Lào Cai - Hanoï - Hai Phong. Les négociations relatives aux accords de libre-échange avec le Mercosur et le Conseil de coopération du Golfe (CCG) devraient être finalisées d’ici fin 2025.

Le ministère de la Construction et l’Office du gouvernement présenteront un rapport sur les préparatifs des inaugurations de grands projets le 19 décembre, à l’occasion du prochain XIVe Congrès national du Parti. Les ministères et les collectivités locales accéléreront la réalisation de projets clés tels que la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, l’aéroport de Gia Binh et les projets liés à l’APEC 2027.

Le ministère de la Santé devra achever et mettre en service dans les délais impartis les deuxièmes bâtiments des hôpitaux universitaires Bach Mai et Viêt Duc.

Le ministère de l’Éducation et de la Formation supervisera la mise en chantier simultanée en novembre de 88 nouvelles écoles dans les zones frontalières. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme lancera des mesures pour stimuler le tourisme, avec pour objectif d’accueillir entre 22 et 25 millions de visiteurs internationaux en 2025. La construction de logements sociaux sera également accélérée afin d’atteindre l’objectif de 100.000 unités cette année.

Les ministères et les collectivités locales doivent renforcer leurs capacités de prévision, garantir une intervention rapide en cas de catastrophes naturelles et mettre en œuvre le plan national de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) afin d’obtenir la levée de l’avertissement par carton jaune de la Commission européenne en 2025.

Les autorités sont tenues de suivre scrupuleusement les recommandations du Politburo et de l’Assemblée nationale pour mener à bien, d’ici 2025, les projets en retard et inefficaces, notamment le chantier naval de Dung Quât, Tisco 2, le projet d’extraction et de traitement du minerai de fer de Quy Xa et le complexe sidérurgique de Lào Cai, et l’usine de pâte à papier Phuong Nam.

Le ministère de la Police mettra en œuvre son plan visant à éradiquer la drogue de 20% des communes et des quartiers. Les ministères et les collectivités locales doivent intensifier leurs efforts de prévention contre la contrebande et la fraude commerciale avant le Nouvel An lunaire 2026.

La réforme administrative demeure une priorité. Les ministères et les collectivités locales sont tenus de réduire d’au moins 30% en 2025 les délais de traitement des procédures administratives, les coûts de mise en conformité et les conditions d’exercice des activités commerciales, tout en intégrant pleinement les services publics en ligne au Portail national de la fonction publique.

Les ministères sont chargés d’élaborer des politiques visant à mettre en œuvre les principales résolutions relatives au développement économique privé, à la gestion foncière, à l’éthique des affaires et au soutien juridique aux PME. Les préparatifs sont également en cours pour le XIe Congrès national patriotique et le XIVe Congrès national du Parti.

Les ministres et les chefs d’agence doivent rendre compte chaque semaine au Premier ministre des progrès accomplis et des problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre. Ces rapports seront examinés lors des réunions du Comité permanent du gouvernement, qui se tiennent tous les lundis.

