Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre son homologue lao

>> Le PM Pham Minh Chinh rencontre le secrétaire du Comité du Parti du Yunnan

>> Le Vietnam demande à la BAD de financer ses projets transformateurs

>> Le Premier ministre vietnamien travaille avec de grandes entreprises chinoises

>> Le PM vietnamien rencontre le président de la région autonome Zhuang du Guangxi

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le Premier ministre lao a exprimé sa gratitude au Vietnam pour avoir soutenu et aidé son pays à assumer la présidence de l'ASEAN et de l'AIPA en 2024. Il a affirmé que ce succès n'était pas seulement celui du Laos mais aussi le succès commun du Vietnam et du Laos.

Les deux Premiers ministres ont souligné l'étroite coordination des deux gouvernements et les efforts des ministères, départements et agences aux niveaux central et local des deux pays pour concrétiser les résultats des échanges et les accords de haut niveau, ainsi que se préparer à la 47e réunion du Comité gouvernemental des deux pays.

Ils ont convenu d'approfondir le pilier de coopération en matière de défense et de sécurité, de continuer à maintenir la sécurité et d’édifier une frontière Vietnam - Laos de paix, d'amitié, de stabilité et de développement durable.

Les deux Premiers ministres ont affirmé leur attention particulière à la coopération économique, commercial, et ont convenu de continuer à réaliser des avancées dans ce domaine.

Photo : VNA/CVN

Sonexay Siphandone a affirmé que le Laos donnait toujours une priorité aux entreprises vietnamiennes en opération sur son sol, en particulier dans les domaines stratégiques tels que les infrastructures, l'énergie, la haute technologie, les transports... Il a émis le souhait de promouvoir les liens entre les économies du Laos et du Vietnam et de coopérer pour améliorer le système juridique afin de faciliter les activités commerciales et d'investissement.

Appréciant les efforts des deux parties pour favoriser la mise en œuvre de certains projets clés, Pham Minh Chinh a demandé aux deux parties de maintenir cette dynamique. Il a en outre affirmé que le Vietnam continuerait de donner la priorité au soutien au Laos pour améliorer la qualité des ressources humaines.

Les deux Premiers ministres ont convenu de mettre en œuvre plus efficacement la coopération culturelle et de promouvoir davantage la communication sur les relations traditionnelles Vietnam - Laos, en particulier auprès des jeunes des deux pays. Ils ont également décidé de continuer à renforcer les échanges, le partage d'informations, la coordination étroite et le soutien mutuel sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun.

VNA/CVN