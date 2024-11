Hô Chi Minh-Ville renforce sa coopération avec les localités cambodgiennes

Vo Van Hoan s'est réjoui du développement du bon voisinage, de l'amitié traditionnelle, de la coopération intégrale et durable à long terme entre le Vietnam et le Cambodge, en particulier dans les domaines de la diplomatie, de la politique et de la coopération économique, affirmant que Hô Chi Minh-Ville souhaitait collaborer étroitement avec les partenaires et les localités cambodgiens.

La mégapole du Sud est disposée à se coordonner avec les ministères, les agences et les localités cambodgiens pour élargir la coopération dans l'éducation et la formation, rechercher des opportunités de coopération en matière d'investissement entre les entreprises et les partenaires des deux parties.

Le consul général du Cambodge à Hô Chi Minh-Ville, Chan Sorykan, s'est réjoui du développement fructueux des relations traditionnelles entre le Cambodge et le Vietnam.

Saluant les propositions de coopération du responsable vietnamien, Chan Sorykan a souhaité que Hô Chi Minh-Ville continue à mettre en œuvre des activités de coopération en matière d'éducation et de formation, et à offrir des bourses aux étudiants cambodgiens, en particulier à ceux des zones favorisées.

Le Cambodge souhaite travailler avec Hô Chi Minh-Ville pour organiser des forums commerciaux et des conférences de promotion des investissements et du commerce entre les localités des deux pays, a-t-il ajouté.

Il a profité de l'occasion pour remercier les agences de Hô Chi Minh-Ville pour leur étroite coopération avec le consulat général.

