Le Vietnam s’engage à promouvoir la coopération de l’ACMECS

Ce voyage réaffirme la politique extérieure du Vietnam d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations internationales, et d’être un ami, un partenaire digne de confiance et un membre responsable de la communauté internationale.

Photo : CTV/CVN

Selon le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Thanh Binh, il s’agit d’une occasion importante pour le Vietnam de démontrer sa volonté de coopérer dans un esprit d’ouverture, de renforcer la compréhension mutuelle et d’approfondir les relations amicales avec les pays membres, ainsi que de promouvoir une coopération économique, commerciale et d’investissement globale.

Le dirigeant vietnamien se concentrera sur la promotion des domaines de coopération qui correspondent aux priorités de développement du Vietnam dans le nouveau contexte. Cela comprend le renforcement des avantages traditionnels tels que l’importation et l’exportation de biens et de services, l’amélioration de la connectivité des infrastructures et la garantie d’une gestion durable et efficace des ressources en eau transfrontalières.

Le Vietnam recherchera activement des ressources pour exploiter un potentiel important dans les domaines de la science et de la technologie, de l’innovation, des solutions intelligentes, de la transformation numérique et de la transition verte, le tout dans le but de soutenir son développement socio-économique et de remplir ses engagements en matière de développement durable et de réduction des émissions, a déclaré le responsable.

Le Vietnam a officiellement rejoint l’ACMECS lors de son premier sommet en Thaïlande en novembre 2004. Au cours des 20 dernières années, il a toujours considéré l’ACMECS comme un mécanisme de coopération d’importance stratégique, étroitement lié aux principaux partenaires internationaux du Vietnam.

En tant que membre actif et responsable, le Vietnam a apporté des contributions significatives à la coopération de l’ACMECS. Avec sa position de porte d’entrée orientale de la sous-région du Mékong, le pays est un facteur indispensable dans les corridors économiques de la région.

Le Vietnam a proposé et mis en œuvre de nombreuses idées nouvelles, tout en contribuant à l’élaboration de documents importants et à la conception et à la promotion d’initiatives, et en soutenant le développement des pays membres, notamment le développement des ressources humaines et la construction d’infrastructures. Le pays a également joué le rôle de coordinateur dans plusieurs domaines spécialisés de coopération et a mené de nombreuses activités pratiques qui ont contribué à favoriser une coopération globale entre les cinq pays.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a accueilli deux éditions du Sommet de l’ACMECS en 2008 et 2016. Lors du troisième Sommet de l’ACMECS à Hanoi en novembre 2008, il a proposé la création du Groupe de travail de l’ACMECS sur la coopération environnementale, dont le Vietnam joue le rôle de coprésident.

Lors du septième Sommet de l’ACMECS à Hanoï en octobre 2016, les participants ont adopté la Déclaration de Hanoi, convenant de promouvoir les domaines prioritaires de coopération future de l’ACMECS, notamment les transports, la facilitation du commerce et des investissements, l’industrie, le tourisme, l’agriculture et l’environnement. Ils se sont notamment engagés à renforcer la coopération pour améliorer la connectivité des transports multimodaux et maximiser l’utilisation des réseaux de transport routier et des corridors économiques.

Le Vietnam a mené des procédures pour annoncer son plan de contribution financière au Fonds de développement de l’ACMECS, favorisant ainsi la création rapide du fonds, assurant la mise en œuvre efficace des projets du Plan directeur de l’ACMECS, apportant des avantages pratiques aux populations et aux économies de l’ACMECS ainsi qu’au développement durable de la sous-région.

VNA/CVN