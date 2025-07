De nombreuses compagnies aériennes annulent des vols en raison du typhon Wipha

En raison de l’influence du typhon Wipha (3 e typhon en Mer Orientale), le groupe Vietnam Airlines (Vietnam Airlines, Pacific Airlines et Vasco), a annoncé des ajustements dans l’exploitation de plusieurs vols prévus les 21 et 22 juillet, dans le but d’assurer la sécurité des passagers et des équipages.

Photo : Hoài Thu/VNA/CVN

Plus précisément, le 21 juillet, Vietnam Airlines a annulé les vols VN1188, VN1171, VN7188, VN7189, VN7056 et VN7057 entre Hô Chi Minh-Ville et Hai Phong ainsi que les vols VN1856 et VN1857 entre Hô Chi Minh-Ville et Côn Đao.

Pacific Airlines a, pour sa part, avancé l’horaire de départ des vols BL6440 et BL6441 sur la liaison Hô Chi Minh-Ville - Hai Phong afin d’atterrir à l’aéroport de Cat Bi avant 12h00. La compagnie a également annulé les vols BL6520 et BL6521 sur le même trajet.

Le 22 juillet, tous les vols du groupe Vietnam Airlines prévus au départ et à l’arrivée de l’aéroport de Cat Bi seront reprogrammés après 12h00. Par ailleurs, plusieurs vols nationaux et internationaux des 21 et 22 juillet devraient également subir des perturbations.

Selon les prévisions météorologiques, entre les 21 et 23 juillet, les régions du Nord-Est, le Delta du fleuve Rouge, ainsi que les provinces de Thanh Hoa et Nghê An connaîtront de fortes voire très fortes précipitations, avec des cumuls allant de 200 à 350 mm, pouvant dépasser les 600 mm par endroits.

À l’aéroport de Nôi Bài, des pluies modérées à fortes accompagnées d’orages sont attendues, réduisant la visibilité à environ 1,3 km et perturbant les opérations aériennes.

Les compagnies aériennes appellent les passagers à suivre régulièrement les mises à jour des horaires de vol et à rester attentifs à l’évolution de la situation météorologique pour adapter leurs plans de voyage en conséquence.

