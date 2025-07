Le Vietnam se prépare à l’arrivée du typhon Wipha

Le typhon Wipha, accompagné de vents violents et de pluies torrentielles, devrait atteindre le golfe du Tonkin lundi 21 juillet et frapper les provinces côtières du Nord dans les prochaines heures, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

>> La tempête tropicale Wipha se dirige vers le Vietnam, mesures d'urgence activées

>> Typhon N°3 : la protection de la vie des habitants reste la priorité absolue

>> De nombreuses compagnies aériennes annulent des vols en raison du typhon Wipha

Photo : VNDMS/CVN

Wipha a légèrement faibli après avoir traversé l’intérieur des terres au-dessus du sud-ouest de la province chinoise du Guangdong. À 4h00 du matin le 21 juillet, le typhon se trouvait au-dessus de la partie nord de la péninsule de Leizhou, à environ 275 km à l’est de la côte de Quang Ninh-Hai Phong, avec des vents soufflant entre 75 et 88 km/h près de son centre.

Dans les prochaines 24 heures, le typhon devrait ralentir, se déplaçant à environ 15 km/h, traversant la péninsule de Leizhou et pénétrant dans le golfe du Tonkin. En raison de la température élevée de la mer à la surface du golfe, Wipha pourrait s’intensifier à nouveau, atteignant 117 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 135 km/h.

Wipha devrait toucher terre dans le Nord et le Centre-Nord du Vietnam le 22 juin. En se déplaçant vers l’ouest-sud-ouest, la zone d’impact se déplacera légèrement vers le sud, se concentrant sur la région s’étendant des provinces de Hung Yên à Thanh Hoa. À l’approche du continent, le typhon pourrait maintenir des vents soutenus de 103 à 117 khz.

Le 23 juillet à 4h00 du matin, en progressant vers l’intérieur des terres au-dessus des provinces de Hung Yên et Thanh Hoa, Wipha s’affaiblira en dépression tropicale, puis deviendra une zone dépressionnaire, avant de se dissiper progressivement sur le nord du Laos.

En raison de la structure nuageuse large et irrégulière du typhon, ses effets seront étendus et toucheront la quasi-totalité du Nord et du Centre-Nord du Vietnam, même si le centre devrait toucher terre sur la région allant des provinces de Hung Yên à Thanh Hoa.

Du 21 au 23 juillet, des pluies abondantes, voire diluviennes, et des orages sont prévus dans les régions du Nord et du Centre-Nord. Les précipitations totales se situeront généralement entre 200 et 350 mm, et dépasseront probablement les 600 mm dans certaines zones.

Photo : nchmf/CVN

Le NCHMF a émis une alerte au risque élevé de précipitations extrêmement intenses, potentiellement supérieures à 150 mm en seulement 3 heures, susceptibles de provoquer des crues soudaines et des glissements de terrain dans les zones montagneuses, ainsi que des inondations dans les régions de basse altitude. Le typhon devrait provoquer des inondations généralisées, des glissements de terrain et des perturbations des transports et des lignes électriques.

Alors que Wipha approche à grands pas, le Premier ministre Pham Minh Chinh a publié un télégramme urgent le 20 juillet, demandant aux provinces côtières d’identifier les zones dangereuses, de renforcer les digues et les réservoirs, d’évacuer les résidents si nécessaire et d’assurer une communication publique rapide.

En réponse à cet ordre, les autorités des provinces côtières se sont lancées dans une course contre la montre pour évacuer les populations des zones vulnérables, renforcer les infrastructures essentielles et sécuriser des milliers de bateaux et de maisons côtières.

Des localités comme Bac Ninh, Hai Phong, Quang Ninh, Thanh Hoa et Ninh Binh ont suspendu les liaisons par ferry et interdit la navigation aux bateaux de pêche à compter du 21 juillet. Elles ont examiné et préparé des plans d’évacuation pour les habitants des zones à haut risque, comprenant des abris temporaires, des vivres et des biens essentiels afin de garantir la satisfaction des besoins fondamentaux de la population au plus fort du typhon.

Les autorités ont intensifié leurs inspections et leurs efforts de surveillance, en réprimant sévèrement les actes de thésaurisation, les hausses de prix abusives et les hausses de prix déraisonnables, en particulier pour les biens essentiels tels que la nourriture, le carburant et d’autres produits de première nécessité, afin de garantir l’approvisionnement des habitants et des entreprises avant, pendant et après la tempête.

VNA/CVN