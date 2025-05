Biélorussie : le chef du Parti, Tô Lâm, rencontre la communauté vietnamienne

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, a rencontré le personnel de l’ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne en Biélorussie, lundi 12 mai, dans le cadre de sa visite d’État de deux jours dans le pays.

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur du Vietnam en Biélorussie, Nguyên Van Ngu, a souligné le bon développement des relations entre les deux pays, soulignant que depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques le 24 janvier 1992, le Vietnam et la Biélorussie ont maintenu et développé leur amitié traditionnelle et leur coopération multiforme, avec une confiance politique croissante.

Les ressortissants vietnamiens en Biélorussie restent unis, se soutiennent mutuellement, respectent les lois locales et s’intègrent bien dans la société locale, a-t-il déclaré, ajoutant qu’ils entretiennent également des liens étroits avec leur pays d’origine grâce à diverses activités communautaires.

Selon le diplomate, l’enseignement du vietnamien en Biélorussie constitue un effort précieux pour préserver la langue et la culture vietnamiennes. Actuellement, des cours de vietnamien sont dispensés le week-end à Minsk pour les enfants de 7 à 16 ans, les aidant à développer leurs compétences d’écoute, d’expression orale, de lecture et d’écriture, et à renforcer leurs liens avec leur pays d’origine grâce à des activités culturelles.

Les représentants de la communauté vietnamienne en Biélorussie ont exprimé leur fierté d’assister au fort développement du Vietnam dans tous les domaines. La communauté a remercié le Parti et l’État pour leur soutien continu aux Vietnamiens d’outre-mer en général et à la communauté biélorusse en particulier, et a exprimé son espoir d’une aide accrue à l’enseignement du vietnamien dans le pays.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que sa visite en Biélorussie vise à réaffirmer l’engagement du Vietnam à renforcer les liens avec les pays amis traditionnels de l’ex-Union soviétique, qui soutiennent depuis longtemps le Vietnam, et à approfondir davantage la coopération bilatérale dans divers secteurs.

Informant la communauté de la situation intérieure, il a souligné qu’au cours des près de 40 années de mise en œuvre de la politique de rénovation, sous la direction du Parti, grâce aux efforts de l’ensemble du système politique, de la population de tous horizons et des Vietnamiens résidant à l’étranger, ainsi qu’au soutien de ses amis internationaux, le Vietnam a réalisé des progrès remarquables dans tous les domaines. Il a noté que les capacités politiques, économiques, culturelles, sociales, scientifiques et technologiques, de défense et de sécurité du pays ont toutes été considérablement renforcées.

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti a déclaré que le Vietnam concentrerait ses ressources sur la mise en œuvre de stratégies clés et l’accélération des efforts pour atteindre les objectifs fixés lors du XIIIe Congrès national du Parti. Il a souligné l’engagement indéfectible du pays sur la voie de la réforme, la science, la technologie et l’innovation étant les moteurs du développement national.

Concernant les relations entre le Vietnam et la Biélorussie, il a affirmé que les deux pays entretiennent des liens historiques, remontant à l’époque soviétique. Il a rappelé que de nombreux experts biélorusses ont soutenu le Vietnam lors de sa résistance contre les États-Unis et que de nombreux étudiants et chercheurs vietnamiens en Biélorussie ont contribué au développement de leur pays.

Les deux pays entretiennent une étroite coopération dans des domaines aussi importants que la politique, la diplomatie, la sécurité et la défense. Leur collaboration s’étend également aux sciences, aux technologies, à l’éducation, à la formation, à la culture, aux sports, au tourisme, aux transports et à la santé. Ils entretiennent également des partenariats solides au niveau local.

Le secrétaire général Tô Lâm s’est réjoui de constater que la communauté vietnamienne en Biélorussie, bien que peu nombreuse, réussit et se soutient mutuellement. Certaines entreprises vietnamiennes en Biélorussie ont investi dans leur pays d’origine, tandis que la communauté a progressivement affirmé sa position dans le pays d’accueil.

Il a exprimé sa conviction que la communauté maintiendra toujours la tradition du peuple vietnamien, travaillant ensemble pour construire une communauté unie et développée, et édifier un Vietnam de plus en plus prospère.

Louant l’ambassade du Vietnam en Biélorussie pour ses efforts dans l’accomplissement de ses tâches, apportant une contribution importante au renforcement des relations de coopération entre les deux pays, il a demandé au personnel de l’ambassade de continuer à gérer les affaires relatives aux Vietnamiens d’outre-mer conformément aux directives et résolutions du Parti, considérant cela comme une tâche importante pour atteindre l’objectif du développement national.

VNA/CVN