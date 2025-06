Le Premier ministre vietnamien s’entretient avec son homologue estonienne à Tallinn

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Kristen Michal a souligné que la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh était historique. Il s’agissait de la première visite d’un dirigeant vietnamien de haut rang en Estonie depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1992. Cette visite constituait un nouvel élan pour les deux parties, qui souhaitaient approfondir leurs relations bilatérales et élargir leur coopération dans de nombreux domaines où les deux parties ont des atouts et des besoins.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa joie de visiter l’Estonie, modèle européen en matière d’innovation, d’entrepreneuriat, de gouvernement numérique et de citoyenneté numérique. Il a transmis les salutations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, du président de la République, Luong Cuong, et du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, au Premier ministre Kristen Michal et à d’autres hauts dirigeants estoniens, affirmant que le Vietnam se souviendrait toujours du soutien et de l’aide offerts par l’Estonie dans la lutte passée pour la libération nationale et dans le processus actuel de construction et de développement du pays.

Renforcement de l’amitié traditionnelle

Dans le contexte de profonds changements dans le monde et la région, alors que les deux pays partagent des similitudes historiques et culturelles, le renforcement et le renouvellement de l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et l’Estonie sont extrêmement importants, pour le bénéfice des peuples de chaque pays, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde, a-t-il plaidé.

Lors de leur entretien, les deux dirigeants ont échangé des informations sur les réalisations récentes de chaque pays en matière de développement. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que, dans le cadre de l’édification et du développement nationaux, le Vietnam s’est attaché à mettre en œuvre des avancées stratégiques majeures dans les domaines des institutions, des infrastructures et des ressources humaines. Le développement de la science et de la technologie, l’innovation et la transformation numérique sont les plus importants pour aider le pays à atteindre un développement et une prospérité sans précédent dans la nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

Impressionné par les progrès remarquables qui ont fait de l’Estonie l’un des pays leaders en matière de transformation numérique et d’administration en ligne, le dirigeant vietnamien a suggéré à la partie estonienne de renforcer sa coopération, d’échanger des informations, de partager des enseignements précieux sur la transformation numérique, l’économie numérique, la mise en place d’une administration en ligne, le développement des infrastructures numériques, la construction du centre de données du Vietnam et la formation de ressources humaines de haute qualité, contribuant ainsi à mieux servir le peuple vietnamien et à promouvoir un développement socio-économique durable.

Le Premier ministre Kristen Michal a hautement apprécié les progrès récents du Vietnam en matière de développement socio-économique et d’amélioration des conditions de vie de la population, à tous les niveaux. Le pays a réalisé d’importants progrès en matière d’administration en ligne et de transformation numérique.

Approuvant les propositions de son homologue vietnamien, le Premier ministre Kristen Michal a affirmé que l’Estonie souhaitait renforcer sa coopération avec le Vietnam dans tous les domaines et était prête à l’accompagner dans la transformation numérique, l’innovation et le renforcement de sa coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité, de l’éducation et de la formation.

Les deux dirigeants ont affirmé que les deux pays devaient se soutenir et s’entraider pour se développer ensemble, renforçant ainsi leur amitié traditionnelle et leur coopération multiforme. Sur le plan politique, ils ont affirmé continuer à promouvoir et à échanger des délégations à tous les niveaux afin de consolider les fondements politiques et la compréhension mutuelle, ainsi que d’élargir leur coopération dans de nombreux autres domaines. Concernant l’économie, le commerce et l’investissement, ils ont également convenu de créer des conditions favorables aux entreprises des deux pays pour investir et faire des affaires dans leurs deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé l’espoir que l’Estonie servirait de passerelle efficace pour faciliter l’accès des exportations vietnamiennes aux marchés nordiques et de l’Union européenne (UE). Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges, notamment touristiques et culturels, en organisant des événements promotionnels et en participant à des activités organisées dans chaque pays.

Il a proposé à l’Estonie de créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne vivant et travaillant dans le pays européen puisse continuer à contribuer au développement socio-économique du pays de résidence et servir de passerelle entre les deux peuples.

Les deux dirigeants ont eu un échange approfondi sur la situation mondiale et régionale, notamment la situation économique mondiale, et ont affirmé leur soutien au libre-échange et à la nécessité de réformer les institutions multilatérales dans une direction plus efficace. Les deux parties ont convenu de se coordonner étroitement, de se consulter et de se soutenir mutuellement sur les questions internationales et régionales, au sein d’instances multilatérales telles que l’ONU, l’ASEAN et l’UE.

Lors des discussions sur les questions de sécurité régionale, les deux parties ont convenu de la nécessité de la solidarité internationale et du respect du droit et des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam était prêt à se joindre à la communauté internationale pour les efforts de maintien de la paix.

Concernant les questions maritimes et océaniques, notamment en Mer Orientale, les deux parties ont affirmé leur soutien à la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, dans le respect des intérêts des États côtiers conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), et au règlement pacifique des différends sur la base du droit international, sans recours ni menace de recours à la force.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité l’Estonie à envoyer une délégation de haut niveau pour assister à la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, qui se tiendra en octobre 2025 à Hanoi. Il a invité le Premier ministre Kristen Michal à se rendre prochainement au Vietnam et a chargé les ministères des Affaires étrangères des deux pays d’organiser cette visite. Le Premier ministre Kristen Michal a accepté l’invitation avec plaisir.

Photo : VNA/CVN

À l’issue de leur entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature et à l’échange d’un protocole d’accord de coopération entre les ministères vietnamien et estonien des Affaires étrangères, ainsi que d’un protocole d’accord de coopération en matière de transformation numérique et d’économie numérique entre le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies et le ministère estonien de la Justice et de la Transformation numérique.

Ces deux accords témoignent d’un engagement fort en faveur de la coopération politique, diplomatique, scientifique et technologique, ainsi que de l’innovation. Les deux Premiers ministres ont convenu de charger les agences compétentes de discuter directement de ces accords et d’envoyer des délégations d’experts pour les mettre en œuvre concrètement.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue estonienne Kristen Michal ont ensuite présidé une conférence de presse conjointe pour annoncer les résultats de leurs entretiens.

VNA/CVN