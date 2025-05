Thaïlande - Vietnam

Une bibliothèque de livres en vietnamien au service de la communauté à Udon Thani

Dans le cadre du programme de commémoration du 135 e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890-19 mai 2025) dans la région du Nord-Est de la Thaïlande, une cérémonie d’inauguration d’une bibliothèque de livres en vietnamien au service de la communauté a eu lieu, le 18 mai, à l’école primaire de langue vietnamienne Khanh An, située dans le quartier de Vietnam Town, province d’Udon Thani, en Thaïlande, à plus de 500 km au nord-est de Bangkok.

Organisé par le Consulat général du Vietnam à Khon Kaen, la Maison d’édition de l’éducation du Vietnam et l’Association des Vietnamiens de la province d’Udon Thani, l'évènement a vu la participation de Dinh Hoàng Linh, consul général du Vietnam à Khon Kaen, de Nguyên Van Tùng, rédacteur en chef adjoint de la Maison d’édition de l’éducation du Vietnam, de Ngô Minh Hiên, directeur général adjoint de la Voix du Vietnam, de Luong Xuân Hoa, président de l’Association des Vietnamiens de la province d’Udon Thani, de Hô Van Lâm, président de l’Association des hommes d’affaires vietnamiens en Thaïlande, de Sanan Angubolkul, président de l’Association d’amitié Thaïlande - Vietnam, ainsi que d’un grand nombre de Vietnamiens d’outre-mer de certaines provinces et villes de Thaïlande.

Photo : VNA/CVN

Lors de son discours, Dinh Hoàng Linh, a affirmé que l’inauguration de la bibliothèque de livres en vietnamien au service de la communauté revêtait d’une signification pratique et profonde pour la préservation et la diffusion de la langue vietnamienne au sein de la communauté vietnamienne en Thaïlande. Il a souligné que la langue était la source de la culture, un pont entre les générations et aussi un lien solide unissant des compatriotes d’outre-mer à leur Patrie. Dans le contexte d’une intégration internationale approfondie, le maintien et le développement de la langue vietnamienne au sein de la communauté des Vietnamiens d’outre-mer, en particulier parmi la jeune génération, deviennent encore plus importants et urgents, a-t-il souligné.

Il a déclaré que cette bibliothèque avait témoigné de la coordination passionnée entre le consulat général du Vietnam à Khon Kaen et la Maison d’édition de l’éducation du Vietnam. Les livres offerts n’ont pas seulement une valeur éducative, mais sont aussi imprégnés du patriotisme, contribuant à cultiver l’amour envers la langue vietnamienne et l’Oncle Hô et la fierté nationale chez chaque élève. Grâce à cette bibliothèque, l’école Khánh An disposera de ressources supplémentaires, de livres et de journaux pour enseigner aux enfants de la communauté, et les compatriotes auront davantage de documents de qualité pour apprendre la langue vietnamienne dans les temps à venir, a-t-il indiqué.

Il a sincèrement remercié la Maison d’édition de l’éducation du Vietnam pour son accompagnement et son précieux soutien dans le don de livres et le développement de la bibliothèque de livres en vietnamien au service de la communauté en Thaïlande. Il a reconnu et salué les contributions silencieuses, mais immenses de la direction de l’école, des enseignants de l’école Khanh An et des compatriotes dans la mission de préserver la langue vietnamienne pour les générations futures.

Au nom de la Maison d’édition de l’éducation du Vietnam, le professeur associé et Dr. Nguyên Van Tùng, rédacteur en chef adjoint, a déclaré avec émotion : "Dans l’atmosphère solennelle de la commémoration du 135e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, le leader génial du peuple vietnamien, la Maison d’édition de l’éducation du Vietnam est extrêmement honorée et fière d’être ici pour offrir la bibliothèque de livres en vietnamien à la communauté. C’est un cadeau de savoir significatif à la communauté vietnamienne de la province d’Udon Thani".

Photo : VNA/CVN

La langue vietnamienne n’est pas seulement un moyen de communication, mais aussi un lieu où sont préservées et transmises les valeurs culturelles et historiques, un lien sacré et invisible qui connecte des millions de cœurs vietnamiens, où qu’ils soient. Pour la communauté vietnamienne en Thaïlande, une communauté riche en traditions patriotiques et ayant une histoire profondément liée à la Patrie, la préservation, le maintien et la valorisation de la beauté de la langue vietnamienne revêtent une signification encore plus profonde et sacrée.

Durant ses années d’activité révolutionnaire en Thaïlande, le Président Hô Chi Minh a toujours eu à cœur le maintien et le développement de la langue parlée et écrite de sa nation. Le don par la Maison d’édition de l’éducation du Vietnam de la bibliothèque de langue vietnamienne au service de la communauté n’est pas seulement une activité significative sur le plan matériel, mais plus profondément, c’est un acte empreint de valeurs culturelles, éducatives et d’esprit national, contribuant à la réalisation du souhait du Président Hô Chi Minh. Les représentants de la Maison d’édition de l’éducation du Vietnam ont dit espérer que cette bibliothèque accompagnerait les enseignants et les élèves sur le chemin de l’enseignement et de l’apprentissage du vietnamien, contribuant ainsi à préserver l’identité et la culture de la nation au sein de la communauté vietnamienne à l’étranger.

Au nom des Vietnamiens résidant dans la province d’Udon Thani, Luong Xuân Hoa, président de l’Association des Vietnamiens de la province d’Udon Thani, a souligné : "Depuis notre naissance, nous avons acquis de nombreuses connaissances scientifiques grâce à la lecture de livres. Je considère que cette bibliothèque est très précieuse et apportera beaucoup de connaissances aux Vietnamiens de l’étranger et aux élèves. Nous utiliserons cette bibliothèque efficacement et ajouterons d’autres titres pour servir la communauté."

Il a également indiqué qu’à l’occasion du 135e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, l’Association des Vietnamiens de la province d’Udon Thani organiserait des évènements afin d’aider les compatriotes à mieux comprendre sa personnalité et ses belles qualités.

"D’après ce que nous savons, il y a près de 100 ans, le Président Hô Chi Minh a été le premier à ouvrir une école de langue vietnamienne dans la province d’Udon Thani. Nous nous engageons à préserver et à développer la langue vietnamienne dans cette localité en particulier et dans les provinces du Nord-Est de la Thaïlande en général" , a-t-il partagé.

Photo : VNA/CVN

La directrice de l’école primaire de langue vietnamienne Khánh An, Nguyên Thi Thanh Huong, a déclaré : "La langue parlée est un trésor extrêmement ancien et précieux de la nation vietnamienne. C’est pourquoi nous pensons qu’il faut toujours préserver et chérir la langue vietnamienne, la rendre de plus en plus répandue. De plus, le vietnamien est également un moyen de conserver et de transmettre la culture, aidant nos compatriotes à l’étranger à préserver leur identité culturelle unique, les aidant à s’affirmer et servant de pont entre nos compatriotes à l’étranger et la Patrie. Pour réaliser le souhait du Président Hô Chi Minh, les Vietnamiens de la province d’Udon lanceront un mouvement pour parler vietnamien au sein de la communauté vietnamienne. Concrètement, les grands-parents et les parents parleront vietnamien à la maison et avec leurs enfants et petits-enfants, afin de transmettre la langue vietnamienne aux générations suivantes.", a-t-elle déclaré.

Dans le cadre du déploiement de la bibliothèque de langue vietnamienne à Udon Thani, baptisée "Bibliothèque de langue vietnamienne au service de la communauté", la Maison d’édition de l’éducation du Vietnam a soigneusement sélectionné plus de 600 publications riches et variées, adaptées à différents âges et niveaux. Des livres d’images colorés pour les jeunes enfants qui découvrent leur langue maternelle, aux manuels scolaires et aux ouvrages de référence utiles pour les élèves qui étudient dans les établissements d’enseignement du vietnamien en Thaïlande.

L’initiative de la bibliothèque de langue vietnamienne de la Maison d’édition de l’éducation du Vietnam et du Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger est un projet important pour le développement de la culture de la lecture et l’amélioration de la maîtrise du vietnamien au sein de la communauté vietnamienne à l’étranger.

Depuis 2023, la bibliothèque de langue vietnamienne a été offerte à la communauté vietnamienne à l’étranger dans plusieurs pays et territoires, tels que Fukuoka (Japon), Budapest (Hongrie), Taïwan (Chine), Paris (France), Nouvelle-Calédonie (France), Prague et Brno (République tchèque), Melbourne (Australie), Vientiane (Laos) et plus récemment Minsk (Biélorussie).

Les bibliothèques de langue vietnamienne offertes sont une combinaison de nombreux genres de livres et de documents afin de répondre aux divers besoins de la communauté vietnamienne à l’étranger.

En 2024, l’initiative de la bibliothèque de langue vietnamienne a remporté le deuxième prix du Xe Prix national de l’information extérieure.

Lors de la cérémonie, les délégués et les Vietnamiens de l’étranger ont pu apprécier des numéros artistiques louant le Président Hô Chi Minh, interprétés par les enseignants et les élèves de l’école primaire de langue vietnamienne Khanh An.

VNA/CVN