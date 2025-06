Pham Minh Chinh visite un espace culturel dédié au célèbre compositeur estonien Arvo Pärt

Dans le cadre de sa visite officielle en Estonie, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son épouse ont visité le Centre Arvo Pärt le soir du 6 juin (heure locale). Ce site est reconnu comme un haut lieu culturel emblématique du pays balte.

Photo : VNA/CVN

Fondé en 2010, le Centre Arvo Pärt est dédié à la conservation, à la recherche et à la présentation de l'héritage artistique d'Arvo Pärt, compositeur estonien de renommée mondiale et figure majeure de la musique contemporaine.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est déclaré profondément impressionné par l’harmonie entre l’architecture et la nature, un équilibre subtil entre modernité et minimalisme, reflet fidèle de l’esprit méditatif qui caractérise l’œuvre d’Arvo Pärt.

Photo : VNA/CVN

Accompagnant le chef du gouvernement vietnamien, le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsahkna, a chaleureusement salué cette première visite officielle en Estonie. Il l'a qualifiée de jalon majeur ouvrant un nouveau chapitre dans les relations de coopération entre les deux pays. Il a affirmé que l'Estonie accordait de l’importance au développement de ses liens avec le Vietnam, reconnaissant en lui un partenaire à fort potentiel dont le rôle ne cesse de croître dans la région Asie-Pacifique. Il a ajouté que son pays était pleinement disposé à soutenir le Vietnam dans ses efforts de transition verte et de transformation numérique, deux priorités stratégiques du gouvernement vietnamien.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa profonde admiration pour la richesse et la diversité culturelle de l'Estonie. Il a particulièrement salué l'efficacité du modèle estonien de partenariat public-privé (PPP). Ce modèle, qui excelle notamment dans les domaines de l'éducation, de la création culturelle et de la transformation numérique, a été mis en lumière par l'exemple remarquable du Centre Arvo Pärt. Le Premier ministre a estimé qu'un tel modèle méritait une étude approfondie en vue d'une possible adaptation au Vietnam.

VNA/CVN