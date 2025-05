Événement "PETRO sans frontières" 2025

Les couleurs vietnamiennes éclatantes en Angola

L'ambassade et la communauté vietnamienne en Angola ont participé à la 2 e édition de l’événement "Petro Sem Fronteiras" (PETRO sans frontières) qui a été co-organisé le 10 mai à Luanda par le Club Petro de Luanda et le ministère angolais des Affaires étrangères.

Photo : VNA/CVN

L'événement comprenait de nombreuses activités telles que des matchs de football, du baby-foot, du basket-ball, des introductions culinaires et un défilé de drapeaux.

L’ambassade du Vietnam a mis en place des stands présentant des documents, des produits agricoles typiques du Vietnam tels que le riz, le café, la confiserie, les vermicelles, les nouilles de riz, la sauce de poisson, etc. et des plats traditionnels, notamment nem ran (rouleaux de printemps), banh trôi (boulettes de riz gluant sucré), banh gai (gâteau de riz gluant noirci dans une concoction de feuilles comestibles) et che (compote)...

Photo ; VNA/CVN

L’équipe de football de la communauté vietnamien a assisté à des matchs amicaux avec des équipes d’Angola, de Cuba, de Chine, d’Argentine, de Mauritanie, de Capa Verde, du Pakistan et du Congo.

VNA/CVN