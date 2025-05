Du swing sur les 50 ans des relations entre le Vietnam et l’Allemagne

Photo : VNA/CVN

L'événement annuel, visant à renforcer les liens entre la communauté vietnamienne et ses amis allemands, a réuni plus de 100 golfeurs, dont le personnel de l’ambassade du Vietnam, l’ambassadrice du Laos, Mayboua Xayavong, des représentants de l’ambassade du Japon, des amis allemands, des sponsors et d’autres membres de clubs de golf du pays.

Lors de la cérémonie d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam, Vu Quang Minh, s’est réjoui de la forte participation et a souligné l’importance de cette édition. Outre le 50e anniversaire des relations diplomatiques, elle coïncidait également avec le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la victoire sur le fascisme.

Le diplomate a également souligné que le tournoi se déroulait le jour de la Fête des Mères, ce qui a permis d’attirer un plus grand nombre de participantes. Il a adressé ses meilleurs vœux à toutes les femmes et mères présentes et leur a souhaité une compétition réussie et sportive.

Après près de cinq heures de jeu sur 18 trous au parcours de golf Kallin à Nauen, dans le Land de Brandebourg, le golfeur allemand Sebastian Pietz, originaire de Berlin, a remporté le championnat et le prix du plus long drive.

VNA/CVN