L'Association des Vietnamiens au Royaume-Uni trace une nouvelle voie lors de son 9e congrès

L'Association vietnamienne au Royaume-Uni (VAUK) a tenu son 9 e congrès pour la période 2025-2029 dimanche 18 mai, réaffirmant sa mission de promouvoir l'unité et le développement durable, et de rehausser le prestige de la communauté vietnamienne vivant au Royaume-Uni.

Photo : VNA/CVN

Le congrès a fait le point sur la période 2018-2024, marquée par des défis tels que la pandémie de COVID-19 et des changements de direction interne. Malgré ces obstacles, la VAUK a maintenu ses événements phares, tels que les célébrations du Nouvel An lunaire et de la fête de la Mi-Automne, et a organisé des tournois de football communautaires. L'association a également renforcé ses liens avec son pays d'origine en visitant les Truong Sa (Spratly), en collectant des fonds pour les secours en cas de catastrophe naturelle et de COVID-19, et en soutenant les communautés défavorisées du pays.

L'une des principales réalisations de la VAUK a été le partenariat avec l'Université des Langues et des Études Internationales de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï, afin de proposer des cours gratuits de vietnamien aux enfants d'expatriés. L'association a modernisé son action en lançant un site web, https://vauk.org/, en dévoilant un nouveau logo et en créant une bibliothèque communautaire, véritable pôle d'apprentissage, de recherche et d'échanges culturels.

Les délégués ont discuté des mises à jour de la charte de l'association et des stratégies visant à renforcer l'efficacité opérationnelle et la cohésion communautaire.

Ils ont élu un conseil exécutif de 14 membres représentant les groupes vietnamiens du Royaume-Uni, et ont nommé un conseil consultatif composé de contributeurs chevronnés. Lê Thi My Lê a été nommée présidente de la VAUK, tandis que Kien Pham est devenue vice-présidente.

Dans son premier discours, Lê Thi My Lê s'est engagée à diriger avec unité, responsabilité et engagement envers la communauté. Elle a souligné l'engagement de l'association à bâtir une communauté vietnamienne bienveillante, inclusive et fière de sa culture, profondément liée à celles du Royaume-Uni et du Vietnam.

Nguyên Tuân Viêt, conseiller de l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni, a réaffirmé le soutien constant de l'ambassade au VAUK dans toutes ses actions.

Fondé en 1977, la VAUK constitue depuis longtemps un lien essentiel pour les expatriés vietnamiens, promouvant les traditions culturelles et favorisant l'intégration tout en maintenant des liens forts avec le Vietnam.

VNA/CVN