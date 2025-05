Finale du concours d’éloquence en vietnamien pour les étrangers

Photo : Van Dung/VNA/CVN

L'équipe de l'Université des langues étrangères de Dà Nang a remporté le premier prix. Les équipes du Collège de Huê et de l'Université de Quang Nam ont décroché les deuxièmes prix, tandis que les troisièmes prix ont été attribués aux équipes de l'UED Développement (École normale de l’Université de Dà Nang), de l'Université des langues étrangères de Hué, de l'Université de Quang Binh et de l'Université Hông Duc.

Lors de l'événement, Hô Ky Minh, vice-président permanent du Comité populaire de la ville de Dà Nang, a salué le succès de cette première édition. Il a souligné l'intérêt et la participation d'une importante communauté étrangère de diverses nationalités (Laos, Chine, Inde, Royaume-Uni, États-Unis, Russie, Malaisie), représentant sept villes et provinces du Centre.

Ce concours offre aux étrangers et aux étudiants internationaux de la région des opportunités de rencontres, d'échanges et de partage, tout en leur permettant d'améliorer leurs compétences en vietnamien.

Photo : Van Dung/VNA/CVN

Il favorise une meilleure compréhension de la culture, de l'histoire et du peuple vietnamiens en général, de la ville de Dà Nang en particulier, contribuant ainsi à renforcer l'amitié et la coopération entre le Vietnam et les étudiants internationaux.

Le professeur associé et docteur Vo Van Minh, recteur de l'école normale de l’Université d'éducation de Dà Nang et président du comité d'organisation, a souligné que le concours était une occasion unique pour les étudiants internationaux d'exprimer leurs talents, leurs pensées et leurs sentiments à travers la langue vietnamienne.

Il a ajouté que l'événement non seulement mettait en lumière la langue vietnamienne, précieux héritage spirituel de la nation, mais constituait également une rencontre culturelle riche en émotions, renforçant l'amitié entre le Vietnam et ses amis internationaux grâce à l'amour partagé pour la langue et le peuple vietnamiens.

VNA/CVN