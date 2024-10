Le PM Pham Minh Chinh et le président du FEM rencontrent des jeunes vietnamiens

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le Professeur Klaus Schwab, fondateur et président du Forum économique mondial (FEM), ont eu le 7 octobre, à l'Université nationale du Vietnam, à Hanoï, un dialogue avec des jeunes vietnamiens, placé sous le thème "Positionner le Vietnam dans l'ère intelligente - vision de la prochaine génération".

Lors de l’événement, le Professeur Klaus Schwab a présenté un panorama sur les forces qui façonnent actuellement le monde, mettant en lumière divers facteurs complexes qui présentent à la fois des défis et des opportunités pour tous les pays, y compris le Vietnam.

Reconnaissant la position et le rôle croissants du Vietnam, le président du FEM a mis l'accent sur l'importance de la jeunesse pour l'avenir du pays, ajoutant que les changements abordés lors du dialogue façonneraient leurs carrières, leurs opportunités et leur vie.

Le Professeur Klaus Schwab a insisté sur le fait que l'ère intelligente n’est plus un concept abstrait, mais une réalité tangible dans laquelle la jeunesse vietnamienne vivra, travaillera et étudiera.

Il a souligné qu’outre la technologie, le véritable potentiel réside dans le facteur humain. Il a affirmé que les jeunes vietnamiens doivent acquérir des connaissances, des compétences professionnelles, tout en développant une conscience des enjeux environnementaux, sociaux et géopolitiques, ainsi que des responsabilités internationales, ceux qui sont essentiels pour construire une société prospère et assurer un développement inclusif.

Partageant avec le Professeur Klaus Schwab, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que l'ère intelligente devra être une période de développement axée sur l'humain, au service de l’homme, et plaçant l’homme au cœur de toutes les initiatives.

Concernant les orientations de développement, le Premier ministre a expliqué que le Vietnam est en train d'édifier un État de droit socialiste, une démocratie socialiste et une économie de marché à orientation socialiste, que l’homme est placé au centre de ce processus, et qu’il ne faut pas sacrifier le progrès, la justice sociaux et l'environnement au profit d'une simple croissance économique.

S’agissant des défis et des opportunités pour les pays en développement dans le contexte actuel, le Premier ministre a souligné que le développement durable et inclusif repose sur l'application des sciences et technologies modernes. Cette approche favorise grandement la start-up et l'innovation, représentant une tendance inévitable, une nécessité objective, un choix stratégique et une priorité majeure dans le monde contemporain.

Le Premier ministre a mis en avant les efforts du Vietnam pour promouvoir l'amélioration institutionnelle, la formation de ressources humaines hautement qualifiées, le développement d'infrastructures synchrones et modernes, la mobilisation de toutes les ressources pour le développement, ainsi que l'accélération du transfert de technologies et la gouvernance.

Partageant sa vision de la nouvelle ère de développement, le chef du gouvernement a déclaré que les jeunes seront les acteurs principaux de l'ère intelligente et la force motrice du développement national. Il les a encouragés à être pionniers dans le développement des connaissances, des compétences et des technologies numériques, ainsi que dans l'innovation.

Le Premier ministre a souligné que le Vietnam poursuivra ses efforts pour promouvoir la mise en œuvre coordonnée des trois percées stratégiques en matière d’institution, de ressources humaines et d’infrastructures. Il a réaffirmé l'engagement du Vietnam à écouter les opinions liées à la 4e révolution industrielle du Forum économique mondial et de la communauté des affaires, ainsi que des jeunes, des étudiants, des experts et des scientifiques.

Le Premier ministre a proposé que le Professeur Klaus Schwab et le FEM lancent davantage d'initiatives pour créer des conditions favorables permettant aux jeunes des pays en développement, y compris ceux du Vietnam, d'avoir un meilleur accès aux technologies de pointe et de les maîtriser, notamment à travers les programmes et projets du FEM.

Lors de l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le Professeur Klaus Schwab ont répondu à de nombreuses questions des étudiants concernant les orientations de développement du Vietnam, ainsi que les rôles et responsabilités des jeunes à l'ère intelligente. Ils ont mis en exergue l'importance cruciale de la jeune génération vietnamienne dans la contribution au développement du pays.

