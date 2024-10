Le dirigeant Tô Lâm rencontre le secrétaire national du Parti communiste français

Dans le cadre de sa participation au XIX e Sommet de la Francophonie et de sa visite officielle en France, dans la matinée du 7 octobre (heure locale), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, a rencontré le secrétaire national du Parti communiste français (PCF), Fabien Roussel.

La délégation française comprenait également des députés et sénateurs du PCF.

Le dirigeant Tô Lâm a affirmé que la rencontre avec le secrétaire` national du PCF était une occasion de renforcer l'amitié et la solidarité entre le PCV et le PCF dont le Président Hô Chi Minh fut l'un des membres fondateurs.

Il a déclaré que le Parti, l’État et le peuple du Vietnam se souvenaient toujours du soutien du PCF à travers les périodes. Il a également informé le secrétaire général du PCF des réalisations du Vietnam au cours de 40 ans de Renouveau (Dôi Moi), de résultats de sa participation au XIXe Sommet de la Francophonie et de sa visite officielle en France...

Tô Lâm a proposé que les deux parties continuent de coopérer activement et efficacement, notamment en promouvant la coopération dans les domaines économique et commercial, ainsi que la coopération décentralisée, en augmentant les échanges de délégations et en maintenant la coopération entre le journal Nhân Dân (Peuple) et le journal L’Humanité. Il a également souligné l’importance de bien organiser le 4e séminaire théorique entre les deux Partis et la visite du secrétaire national du PCF au Vietnam.

De son côté, Fabien Roussel a affirmé que la visite du dirigeant Tô Lâm était importante pour contribuer à renforcer la solidarité et l'amitié entre les deux Partis, tout en créant une nouvelle étape de développement pour le partenariat stratégique entre le Vietnam et la France.

Il a également apprécié les réalisations accomplies par le Vietnam au cours de près de 40 ans de Renouveau, justifiant le rôle et la direction du PCV.

Selon lui, le PCF tient en haute estime respecte et privilégie le développement de la solidarité et de l'amitié avec le PCV et s'efforcera d'approfondir davantage les bases des bonnes relations qui existent entre les deux Partis, apportant ainsi une contribution positive au renforcement des relations entre les deux pays, les deux peuples.

