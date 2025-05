Le Premier ministre Pham Minh Chinh participe à un dialogue entre l’ASEAN et l’AIPA

Dans son intervention, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que l’AIPA joue un rôle de "première ligne" dans l’élaboration du cadre juridique et institutionnel nécessaire à la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN pour 2045.

Il a également appelé l’AIPA à renforcer davantage son rôle et sa contribution dans la préservation de la paix et de la stabilité régionales, notamment par des actions mettant en avant le droit international, la Charte des Nations unies et la Charte de l’ASEAN, et en exploitant les mécanismes de dialogue avec les parlements partenaires afin de renforcer la compréhension et la confiance mutuelles.

Soulignant que le thème "Inclusivité et Durabilité" n’est pas seulement un choix de la génération actuelle mais aussi une responsabilité envers les générations futures, le Premier ministre a affirmé que le Vietnam est prêt à accompagner l’AIPA pour bâtir une ASEAN prospère et puissante, où personne n’est laissé pour compte et où la coopération ne connaît pas de frontières.

Les Parlements membres de l’AIPA ont salué le thème "Inclusivité et Durabilité" de la coopération de l’ASEAN pour 2025, et ont réaffirmé leur engagement fort à mettre en œuvre le document "ASEAN 2045 : Our Shared Future" (ASEAN 2045 : Notre avenir partagé).

L’AIPA a souligné l’importance de la solidarité et du rôle central de l’ASEAN, a appelé à la mise en œuvre intégrale du Consensus en cinq points sur la situation au Myanmar, à la promotion du droit international, de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), ainsi qu’au maintien de la Mer Orientale comme une zone de paix, de stabilité et de coopération.

Les Parlements membres de l’AIPA ont exprimé leur soutien à un système commercial multilatéral ouvert, inclusif et fondé sur des règles. Ils ont également proposé de renforcer la coordination pour répondre efficacement aux défis de sécurité non traditionnels, tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la sécurité des ressources en eau, et la lutte contre la criminalité transnationale.

