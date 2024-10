Le Vietnam soutient les efforts du Laos au cours de l'année de la présidence de l'ASEAN

À l'occasion de la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au 44 e et 45 e Sommets de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et aux réunions connexes au Laos du 8 au 11 octobre, l'ambassadeur vietnamien au Laos, Nguyên Minh Tâm, a eu une interview avec la presse sur les préparatifs du Laos pour ces événements ainsi que ses activités au cours de l'année de présidence de l'ASEAN 2024 et le soutien et la coordination du Vietnam au Laos.

Selon le diplomate, le ministère lao des Affaires étrangères a récemment tenu une conférence de presse sur les préparatifs des 44e et 45e Sommets de l'ASEAN et des réunions connexes. Ainsi, une vingtaine d'activités principales seront organisées, avec la participation des dirigeants des pays et partenaires de l'ASEAN, de représentants d'organisations internationales et régionales. Jusqu'à présent, les contenus des sommets, les moyens de transport, le travail de sécurité, le centre de presse... sont prêts.

"Je crois fermement que, grâce aux expériences obtenues lors de deux reprises d’assumer la présidence de l'ASEAN en 2004 et 2016 et à l'organisation réussie des réunions dans le cadre de l'Année ASEAN 2024 depuis le début de l'année, le Laos organisera avec succès les 44e et 45e Sommets de l'ASEAN et des réunions connexes.", a-t-il dit.

Parlant du soutien du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm a affirmé que le Vietnam avait clairement démontré son rôle de camarade, frère et ami proche du Laos en soutenant activement et efficacement le pays sous de nombreuses formes.

En fait, le gouvernement vietnamien a accordé au Laos un million d'USD pour soutenir financièrement l'organisation des réunions dans le cadre de l’année de présidence de l'ASEAN. En mars 2024, le ministère de la Police du Vietnam a soutenu son homologue lao avec 20 voitures, 30 motos de patrouille et de nombreux équipements électroniques au service de la garantie de la sécurité. Lors de sa visite d'État au Laos en juillet 2024, le président Tô Lâm a décerné 20 voitures électriques Vinfast VF9 haut de gamme au Laos pour servir les délégations de haut niveau participant aux 44e et 45e Sommets de l'ASEAN et aux réunions connexes.

Lors des visites, des réunions et des contacts entre les hauts dirigeants et à tous les niveaux des deux pays, le Vietnam s'est également engagé à fournir un soutien maximal dans tous les domaines pour aider le Laos à assumer avec succès cette importante responsabilité.

Non seulement en termes de diplomatie, le Vietnam soutient également le Laos dans la promotion de relations économiques, d’éducation et de de coopération bilatérale. Cela contribue à affirmer davantage la coopération efficace entre les deux pays, contribuant à la stabilité et au développement durable de l'ASEAN.

Cette assistance démontre non seulement la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays, mais contribue également à renforcer la position des deux pays dans la communauté internationale, à promouvoir le rôle central de l'ASEAN dans la réponse aux défis régionaux, à garantir la solidarité et le développement durable de l’ensemble du bloc.

