Cérémonie d'accueil du dirigeant Tô Lâm en visite officielle en France

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm, à la tête d’une délégation vietnamienne de haut rang, effectue une visite officielle en France sur l’invitation du président français Emmanuel Macron.

>> Partenariat stratégique Vietnam - France

>> Une plaque commémorative en l'honneur de Hô Chi Minh à Sainte-Adresse, en France

>> Le dirigeant Tô Lâm visite Le Havre, rencontre le maire Édouard Philippe

Photo : VNA/CVN

La cérémonie d'accueil officiel du dirigeant vietnamien Tô Lâm s'est tenue dans la matinée du 7 octobre (heure locale), solennellement selon les rituels nationaux au Palais des Invalides à Paris. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a présidé la cérémonie d'accueil.

Selon l’agenda, après la cérémonie d'accueil, le secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm aura une entrevue avec le président de l'Assemblée nationale française, rencontra le secrétaire national du Parti communiste français, aura une séance de travail avec l'Association d'amitié France - Vietnam.

Il s’entretiendra avec le président français Macron et assistera à la cérémonie de remise des documents de coopération. Il visitera le siège de l'UNESCO et travaillera avec son directeur général. Il rencontra aussi le président du Sénat français.

La visite officielle en France du dirigeant Tô Lâm se déroule dans le contexte du développement positif des relations entre le Vietnam et la France. Cette visite illustre la haute considération du Parti et de l'État vietnamiens pour le partenariat stratégique Vietnam - France et vise à rendre substantielles les relations entre les deux pays.

VNA/CVN