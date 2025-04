Forum de coopération Vietnam - Japon dans les industries stratégiques

Le 28 avril, dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, le Premier ministre japonais, Ishiba Shigeru, et son homologue vietnamien, Pham Minh Chinh, ont participé à un Forum de coopération Vietnam - Japon dans les industries stratégiques, les hautes technologies, la transition verte et les semi-conducteurs.

Photo : VNA/CVN

L’événement a réuni des dirigeants ministériels et plus de 300 représentants d’entreprises et d’universités vietnamiennes et japonaises.

Le Vietnam considère le développement des sciences, des technologies, de l'innovation, de la transformation numérique et de la transition verte comme des moteurs clés de sa croissance rapide et durable. Le pays vise à porter l'économie numérique à 30% du PIB d'ici 2030 et s'engage à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

Le Japon est un partenaire stratégique et fiable, avec plus de 78 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) et le statut de premier donateur d'aide publique au développement (APD) pour le Vietnam, contribuant à la modernisation des infrastructures, au transfert de technologies et au développement des ressources humaines...

Lors du forum, des groupes tels que Tokuyama, Tromso, Panasonic, NIPRO, FPT, T&T Group et CMC ont discuté des orientations stratégiques et signé des accords pour développer un écosystème d’innovation et d’industries de haute technologie entre les deux pays.

Truong Gia Binh, président de FPT, a indiqué que son groupe avait conclu des accords avec Restar, NISSO et MRIV pour développer les ressources humaines dans le secteur des semi-conducteurs au Vietnam et fournir des personnels pour le secteur des transports au Japon.

Nguyên Thi Thanh Binh, directrice générale adjointe de T&T Group, a affirmé l'engagement de son groupe à promouvoir les projets d'énergie verte en partenariat avec des entreprises japonaises.

Le Premier ministre Ishiba Shigeru a souligné que le Vietnam, avec sa population de 100 millions d’habitants et ses ressources humaines abondantes, était une destination d’investissement prometteuse. Il a salué les liens solides entre les entreprises des deux pays et souligné l'importance de renforcer les chaînes d'approvisionnement bilatérales.

Le Japon s’engage à aider le Vietnam à renforcer sa résilience aux chocs extérieurs, à former ses ressources humaines et à réduire les émissions de carbone. Il prévoit d’ouvrir un programme de formation d'ingénieurs en semi-conducteurs à l’Université Vietnam - Japon, d’accueillir environ 250 doctorants dans ce domaine, et de renforcer les échanges dans les technologies avancées. Le Japon soutiendra également la construction d'une usine de production de silicium polycristallin, la décarbonation des zones industrielles, et développera les liens entre startups vietnamiennes et entreprises japonaises via le Centre national d'innovation (NIC) du Vietnam.

Dans les domaines de la transition énergétique et de la réduction carbone, de nombreux projets sont déjà en cours, notamment l’éolien offshore, les réseaux de transmission d’électricité et la biomasse.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que ce forum était une preuve vivante du partenariat stratégique global Vietnam - Japon, consolidé depuis plus de 50 ans et entrant aujourd'hui dans une nouvelle phase de développement fondée sur la confiance stratégique et une vision à long terme.

Il a souligné que face aux défis mondiaux, le Vietnam et le Japon devaient jouer un rôle de pionniers dans la coopération en haute technologie, innovation, transformation numérique, transition verte et semi-conducteurs.

Le Vietnam place l’être humain au centre de son développement, avec les sciences, les technologies et l’innovation comme moteur et la coopération internationale comme levier. Le Vietnam cherche actuellement des percées scientifiques et technologiques ainsi que dans l’innovation et la transformation numérique nationale, outre la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique, le développement du secteur privé et l'intégration internationale.

Le pays s'engage à développer un écosystème d'innovation, à améliorer son climat des affaires et à orienter son économie vers un modèle vert, inclusif et durable.

Le Premier ministre a proposé au Japon de continuer à soutenir le Vietnam par le biais de l’APD, du transfert technologique, du financement vert, de la formation des ressources humaines, et du développement des secteurs stratégiques comme les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle.

Il a également encouragé les entreprises japonaises à renforcer leur présence au Vietnam, à participer au développement des infrastructures stratégiques et des hautes technologies, et à intégrer davantage les entreprises vietnamiennes dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Avec une volonté politique forte et la coopération active des entreprises, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est dit convaincu que les deux pays construiraient ensemble un nouveau chapitre de coopération, plus inclusif et durable, contribuant au développement de l'Asie-Pacifique et du monde.

