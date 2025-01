Irlande : Micheal Martin confirmé en tant que nouveau Premier ministre

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les députés ont voté jeudi 23 janvier à 95 voix pour et 76 voix contre l'élection de M. Martin au poste de Taoiseach (Premier ministre) pour la deuxième fois grâce à la coalition des deux principaux partis de centre-droit du pays, Fine Gael et Fianna Fail, et des députés indépendants.

L'élection du Taoiseach avait été retardée mercredi après la suspension du Dail, qui était devenu le théâtre de scènes de chaos.

Le Premier ministre sortant Simon Harris occupera un rôle de premier plan au sein du nouveau gouvernement, selon le journal The Guardian.

Xinhua/VNA/CVN