Le Premier ministre inspecte le projet d’autoroute Cân Tho - Cà Mau

Photo : VNA/CVN

Les travaux sur l’autoroute Cân Tho - Cà Mau, qui fait partie de l’aile Est du projet d’autoroute Nord-Sud, ont débuté le 1er janvier 2023. La route de plus de 110 km traverse Cân Tho et les provinces de Hâu Giang, Bac Liêu, Kiên Giang et Cà Mau.

Investi à hauteur de plus de 27.500 milliards de dôngs (près de 1,1 milliard d'USD) au total, il se compose de deux sous-projets, à savoir Cân Tho - Hâu Giang (37 km) et Hâu Giang - Cà Mau (73 km).

En visite sur le chantier à l’intersection IC5 Km47 800 dans la commune de Vinh Tuong du district de Vi Thuy à Hâu Giang, le chef du gouvernement a apprécié et a demandé aux forces de construction de continuer à résoudre les difficultés et à travailler 24 heures sur 24 pour assurer le progrès, ainsi que la qualité, la sécurité du travail, et l’hygiène de l’environnement pendant la mise en œuvre du projet.

Il a également rendu visite aux habitants de la commune de Vinh Tuong pour se renseigner sur leurs conditions de vie après la réinstallation. Il a remercié la population locale d’avoir fait don de terres au projet et les a appelées à continuer à soutenir le projet pendant sa mise en œuvre et son fonctionnement.

Lors d’une réunion avec les ministères, secteurs, localités concernés, le comité de gestion du projet et les entrepreneurs, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa joie qu’après trois ans de mise en œuvre, une autoroute traversant le delta du Mékong, de Cân Tho à Cà Mau, ait pris forme.

Le Vietnam s’efforce de se doter de 3.000 km d’autoroutes d’ici à la fin 2025, reliant la province frontalière septentrionale de Cao Bang à la province la plus méridionale de Cà Mau. Par conséquent, les projets d’autoroutes, notamment Cân Tho - Cà Mau, doivent être menés avec détermination.

Le chef du gouvernement a ordonné aux localités traversées par le projet d’accélérer et d’achever les travaux de déblaiement en préparation des activités de construction en juillet.

Il a également demandé de mobiliser la participation de l’ensemble du système politique local, de la population et des entreprises, car ce projet est un ouvrage stratégique national important pour le développement du pays, de la région et des populations locales elles-mêmes.

VNA/CVN