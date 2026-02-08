L'Inde et la Malaisie s'engagent à approfondir leur partenariat dans les semi-conducteurs

L'Inde et la Malaisie se sont engagées dimanche 8 février à approfondir leur coopération dans le secteur des semi-conducteurs, lors de la première visite en plus de dix ans du Premier ministre Narendra Modi dans le pays d'Asie du Sud-Est.

Photo : India News/CVN

"En plus de l'IA et des technologies numériques, nous développerons notre partenariat dans les semi-conducteurs, la santé et la sécurité alimentaire", a déclaré M. Modi, arrivé la veille.

"Cette rencontre et ces échanges sont vraiment essentiels, très stratégiques et cruciaux pour développer et améliorer les relations entre l'Inde et la Malaisie", a ajouté son homologue malaisien Anwar Ibrahim, en conférence de presse à Putrajaya (Ouest).

MM. Modi et Ibrahim ont signé plusieurs accords, portant notamment sur les énergies renouvelables, la santé et l'IA.

La Malaisie est le sixième plus gros exportateur mondial de semi-conducteurs, composants indispensables à la plupart des industries, le secteur pesant un quart du PIB national, d'après des chiffres du gouvernement.

"Ils ont presque 30 à 40 ans d'expérience, a salué la diplomatie indienne. Nos entreprises sont (...) intéressées par une collaboration avec la Malaisie", en particulier dans la recherche et développement (R&D) ainsi que dans la construction d'usines de fabrication et de test.

Le géant indien Tata Electronics était en discussions en juin avec des acteurs du secteur d'envergure mondiale pour acquérir un site en Malaisie, avaient rapporté les médias indiens et malaisiens à l'époque.

AFP/VNA/CVN