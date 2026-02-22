L'Inde et le Brésil signent un accord sur les minerais critiques et les terres rares

L'Inde et le Brésil ont signé un accord samedi 21 février afin de renforcer leur coopération dans le domaine des minéraux essentiels et des terres rares, à l'issue d'une rencontre à New Delhi entre le Premier ministre Narendra Modi et le président Luiz Inacio Lula da Silva.

Il s'agit d'une "étape majeure pour bâtir des chaînes d'approvisionnement résilientes", a assuré Narendra Modi.

"L'augmentation des investissements et de la coopération dans les énergies renouvelables et les minerais essentiels est au cœur de l'accord pionnier que nous avons signé aujourd'hui", a ajouté Lula, arrivé à New Delhi mercredi 18 février avec une douzaine de ministres et une importante délégation d'entreprises, notamment des dirigeants de grandes sociétés brésiliennes.

Le Brésil possède les deuxièmes réserves mondiales de ces matériaux nécessaires à de nombreux produits, des véhicules électriques aux panneaux solaires et aux smartphones, en passant par les moteurs d'avion et les missiles guidés.

Les détails de l'accord n'ont pas encore été rendus publics. Un haut responsable du ministère indien des Affaires étrangères a précisé que des discussions officielles étaient en cours.

"Le président Lula a présenté de manière très détaillée les importantes réserves de minerais essentiels et de terres rares du Brésil", a déclaré P. Kumaran aux journalistes lors d’un point de presse.

"Il a indiqué que seulement 30% de leurs réserves avaient été explorées et qu’il existait un potentiel considérable pour l'exploration, le traitement des minerais et leur utilisation".

"Principal partenaire commercial"

Soucieuse de réduire sa dépendance à l'égard de Pékin, qui détient notamment un quasi-monopole sur la production de terres rares, New Delhi a développé sa production nationale et ses activités de recyclage, tout en recherchant de nouveaux fournisseurs de minéraux critiques.

"Le Brésil est le premier partenaire commercial de l'Inde en Amérique latine. Nous nous engageons à porter notre commerce bilatéral au-delà de 20 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années", a encore déclaré M. Modi.

Neuf autres accords et protocoles d'accord ont été finalisés samedi, portant sur la coopération numérique, la santé, l'entrepreneuriat et d'autres domaines.

La coopération croissante de l'Inde avec le Brésil dans le domaine des minéraux critiques complète les récents engagements en matière de chaîne d'approvisionnement avec les États-Unis, la France et l'Union européenne, a estimé Rishabh Jain, expert au sein du groupe de réflexion Council on Energy, Environment and Water, basé à New Delhi.

Si ces partenariats permettent à l'Inde d'accéder à des technologies de pointe, à des financements et à des capacités de traitement haut de gamme, "les alliances avec les pays du Sud sont essentielles pour garantir un accès diversifié aux ressources sur le terrain et façonner les nouvelles règles du commerce mondial", a souligné M. Jain auprès de l'AFP.

"Partenariat gagnant-gagnant"

L'Inde, pays le plus peuplé au monde, est le 10e marché pour les exportations brésiliennes, avec un commerce bilatéral dépassant les 15 milliards de dollars en 2025.

Les principales exportations brésiliennes vers l'Inde comprennent le sucre, le pétrole brut, les huiles végétales, le coton et le minerai de fer, dont la demande a été stimulée par l'expansion rapide des infrastructures et la croissance industrielle en Inde, en passe de devenir la quatrième économie mondiale.

"Notre coopération dans le secteur de la défense ne cesse de se développer", s'est réjoui M. Modi, saluant un "partenariat gagnant-gagnant".

S’exprimant plus tard dans la journée lors d’un forum économique, M. Lula a également assuré que le Brésil était désireux de coopérer sur l’un des plus grands marchés mondiaux de la défense.

"Nous ne voulons pas seulement vendre", a-t-il déclaré. "Nous voulons acheter, investir et consolider notre présence en Inde, avec transfert de technologie et formation du personnel", a-t-il poursuivi.

Parmi les entreprises brésiliennes déjà investies en Inde, le groupe Adani et Embraer ont signé un accord de fabrication d'hélicoptères en janvier.

Lula doit se rendre dimanche 22 février en République de Corée pour rencontrer le président Lee Jae Myung et participer à un forum économique.

