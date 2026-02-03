>> L'UE et le Mercosur réunis au Paraguay pour signer un accord commercial historique
|Le président américain Donald Trump (gauche), le 1er février à Palm Beach aux État-Unis, et le Premier ministre indien Narendra Modi, à New Delhi le 29 janvier.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Washington avait annoncé prendre le contrôle de la production et de la vente de pétrole du Venezuela après l'opération militaire ayant débouché début janvier sur la capture de l'ex-président Nicolas Maduro.
Le président américain avait d'abord imposé l'an dernier 25% de droits de douane dits "réciproques" sur toutes les marchandises indiennes dans le cadre d'une offensive protectionniste contre les partenaires commerciaux des États-Unis, annoncée en avril.
L'"accord" annoncé lundi 2 février met également fin à cette surtaxe, a précisé un haut responsable américain à l'AFP.
Le Premier ministre indien a assuré que de son côté, l'Inde allait réduire à "zéro" ses barrières douanières autant que réglementaires, et allait par ailleurs acheter pour "plus de 500 milliards de dollars" de produits américains.
AFP/VNA/CVN