Trump annonce un "accord commercial" avec l'Inde

Donald Trump a annoncé lundi 2 février un "accord commercial" avec l'Inde, se traduisant selon lui par une baisse des droits de douane à 18% contre 25% aujourd'hui sur les produits indiens, après un échange téléphonique avec Narendra Modi.

Photo : AFP/VNA/CVN

Washington avait annoncé prendre le contrôle de la production et de la vente de pétrole du Venezuela après l'opération militaire ayant débouché début janvier sur la capture de l'ex-président Nicolas Maduro.

Le président américain avait d'abord imposé l'an dernier 25% de droits de douane dits "réciproques" sur toutes les marchandises indiennes dans le cadre d'une offensive protectionniste contre les partenaires commerciaux des États-Unis, annoncée en avril.

L'"accord" annoncé lundi 2 février met également fin à cette surtaxe, a précisé un haut responsable américain à l'AFP.

Le Premier ministre indien a assuré que de son côté, l'Inde allait réduire à "zéro" ses barrières douanières autant que réglementaires, et allait par ailleurs acheter pour "plus de 500 milliards de dollars" de produits américains.

AFP/VNA/CVN



