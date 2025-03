Le Premier ministre préside la réunion mensuelle du gouvernement de février

La réunion s’est tenue en présentiel au siège du gouvernement et en visioconférence avec 13 villes et provinces du delta du Mékong.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la situation socio-économique de février et des deux premiers mois de l’année s'était globalement améliorée par rapport à la même période de l'année dernière dans divers domaines.

Il a précisé que la stabilité macroéconomique avait été maintenue, l'inflation contrôlée et la croissance stimulée, ajoutant que la stabilité politique et sociale avait été préservée, la défense et la sécurité consolidées, et les relations extérieures renforcées.

Cependant, le chef du gouvernement a mis en garde contre toute négligence ou complaisance, appelant les membres du gouvernement et les délégués à proposer des axes prioritaires pour le leadership, la gestion et l’exécution des politiques dans les mois à venir, avec pour objectif une croissance d’au moins 8% en 2025.

Selon le ministère des Finances, la situation socio-économique des deux premiers mois de 2025 a enregistré des résultats positifs, surpassant ceux du mois précédent et de la même période l’année dernière. L'indice des prix à la consommation (IPC) moyen sur deux mois a augmenté de 3,27 % en glissement annuel. Les recettes budgétaires de l'État ont progressé de 25,7 % par rapport à la même période de l’année dernière. Le commerce extérieur a enregistré une hausse de 12 %, avec un excédent commercial estimé à 1,47 milliard de dollars. Le total des investissements directs étrangers (IDE) enregistrés a dépassé 6,9 milliards de dollars, en hausse de 35,5 %, tandis que les fonds effectivement décaissés ont atteint près de 3 milliards de dollars, en progression de 5,4 %.

Les ministères, secteurs et localités ont activement mis en œuvre la réorganisation structurelle, tout en luttant contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines. La stabilité politique, l'indépendance et la souveraineté nationales ont été assurées, et les efforts diplomatiques et l'intégration internationale ont été menés efficacement, notamment avec le succès du Forum sur l'avenir de l'ASEAN...

VNA/CVN