Le PM ordonne des mesures pour faire face aux catastrophes naturelles au Nord

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 10 juin le télégramme officiel N°57/CD-TTg, exigeant que les ministères, les autres organes concernés et les localités des moyennes et hautes régions du Nord se concentrent sur le règlement des conséquences des catastrophes naturelles et de prendre des mesures pour y faire face.

Photo : Duc Tho/VNA/CVN

De la nuit du 8 juin au matin du 10 juin, quelques localités du Nord ont subi des pluies torrentielles avec des précipitations moyennes oscillant entre 40-120 mm, notamment Quang Ninh et Hai Phong (150-300 mm), Hà Giang (100-250 mm). Les crues ont fait trois morts et certains disparus.

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, du 14 au 17 juin, les moyennes et hautes régions du Nord continueront de subir des pluies torrentielles, causant des risques de crues, de glissements de terrain et d'inondations.

Le Premier ministre demande à la permanence du Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles, au Comité national de réponse aux incidents, aux catastrophes naturelles, de recherche et de sauvetages, aux ministres et aux présidents des Comités populaires locaux de se concentrer sur le règlement des conséquences des récentes crues et d’aider les habitants locaux à reprendre une vie normale ainsi que de mettre en œuvre les mesures de réponse mentionnées dans le télégramme officiel N° 732/CD-TTg du 8 août 2023 et la directive N° 11/CT-TTg du 1er avril.

Les présidents des Comités populaires de la province de Hà Giang et d’autres localités des moyennes et hautes régions du Nord doivent mobiliser des forces pour rechercher les personnes disparues, assister les sinistrés.

Ils doivent également suivre de près l'évolution des crues et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la vie et les biens des citoyens. Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement doit fournir à temps aux organes compétents des prévisions, des informations et des alertes.

Le ministère des Transports, de son côté, doit garantir une circulation fluide dans des localités touchées. Le Premier ministre a chargé le vice-Premier ministre Trân Luu Quang de diriger directement la mise en œuvre de ce télégramme officiel.

VNA/CVN