Célébration du premier anniversaire de la fondation du Club Truong Sa en Hongrie

>> Le directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh reçoit les ambassadeurs de Hongrie et d'Arménie

>> L'Union des femmes vietnamiennes saluée pour ses contributions à la communauté

Photo : VNA/CVN

Les membres du club ont revu ensemble des moments remplis de bonheur et de fierté dans leur Patrie, leurs souvenirs et leurs émotions profondes à propos de Truong Sa lorsqu'ils ont directement participé aux programmes de visite sur place organisés chaque année par le Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer, en coordination avec la Marine vietnamienne. Depuis 2014, plus de 20 Vietnamiens en Hongrie participent aux voyages à Truong Sa.

Le club s’est réjoui du nombre croissant de membres. Ses activités deviennent plus substantielles, contribuant à répandre l'amour pour la mer et les îles du Vietnam au sein de la communauté vietnamienne de Hongrie, à appeler aux contributions communautaires en faveur du programme "Tout le pays pour Truong Sa".

S’exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadrice du Vietnam en Hongrie, Nguyên Thi Bich Thao a hautement apprécié les activités significatives du club Truong Sa au cours de l'année écoulée, noté les sentiments profonds de ses membres pour Truong Sa après chaque voyage et particulièrement salué l'enthousiasme et la positivité des membres, contribuant ainsi à répandre l'amour pour leur Patrie, à renforcer leur confiance en la protection ferme de la souveraineté nationale sur la mer et les îles ainsi que leur attachement à leur pays d'origine.

Elle a encouragé le club à attirer plus de membres, à s'unir toujours et à mener des actions plus concrètes et significatives, au service de la défense et du développement des territoires maritimes du Vietnam.

VNA/CVN