Photo : CTV/CVN

Augmentation du salaire mensuel de base

Le gouvernement a publié le décret réglementant le régime des salaires de base et des primes des fonctionnaires, des employés publics et des forces armées. Ainsi, à compter du 1er juillet 2024, le salaire de base est de 2,34 millions de dôngs par mois au lieu de 1,8 million de dôngs auparavant.

Les bénéficiaires sont les cadres et employés travaillant dans les organismes étatiques ainsi que les personnes exerçant leurs emplois sous le régime du contrat de travail.

Conditions de fourniture de services d'authentification électronique

Les agences et organismes dotés de comptes de l'agence de gestion de l'identification du ministère de la Police sont responsables de la création et de la gestion de leurs propres comptes sur leurs systèmes d'information connectés à la base de données nationale sur la population et de l’attribuer du droit d'utiliser le compte créé pour les personnes gérées et les fonctions et tâches assignées en conséquence.

Règlement sur les nouveaux formulaires de cartes d'identité et de certificats d'identification depuis le 1er juillet

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

La circulaire publiée le 15 mai dernier par le ministre de la Police règlemente les spécificités de langues tierces, de formes, de tailles et de matériaux des cartes d'identité ainsi que des certificats d'identification ; le chiffrage des informations stockées sur les cartes d'identité ; les responsabilités des unités de police et des localités dans la production, la délivrance et la gestion des cartes d'identité et des certificats d'identification.

Chaque point d'agent de paiement ne peut pas traiter plus de 200 millions de dôngs par jour

D’après la circulaire de la Banque d'État du Vietnam, chaque point d'agent de paiement ne peut effectuer des transactions que pour un montant maximum de 200 millions de dôngs par jour et un maximum de 5 milliards de dôngs par mois. La circulaire prend effet le 1er juillet 2024.

Nouvelle réglementation sur les activités de drague dans les eaux portuaires et les voies navigables intérieures

Selon le décret, il est interdit d'effectuer des activités de drague dans les eaux des ports maritimes ou des voies navigables intérieures qui entravent les activités de mise à l'abri des navires pendant les saisons de crues et de tempêtes ou en période de catastrophes naturelles. Ce décret prend effet le 5 juillet 2024.

Critères de remise des titres "Artistes du peuple" et "Artistes Émérites"

Photo : Thanh Tùng/VNA/CVN

En ce qui concerne les critères de remise des titres "Artistes du peuple" et "Artistes Émérites" qui devraient entrer en vigueur le 22 juillet prochain, les bénéficiaires sont des artistes qui s’engagent dans les domaines culturels et artistiques professionnels pendant plus de 20 ans ou plus de 15 ans pour les artistes de cirque et les danseurs.

Aider le développement économique et l’amélioration de la vie quotidienne des habitants des zones tampons de forêts à usage spécial

Les communautés résidentielles situées dans les zone tampon de forêts à usage spécial recevront un soutien moyen de 50 millions de dôngs par an. Ce décret devrait entrer en vigueur à partir du 15 juillet prochain.

Câm Sa/CVN