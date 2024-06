Les localités du Nord sont invitées à réagir de manière proactive aux fortes pluies

Le Comité directeur national pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles a demandé aux villes et provinces du Nord de répondre activement aux fortes pluies accompagnées de tornades, d'éclairs, de grêle et de vents violents.

Le bureau permanent du Comité a envoyé dimanche 9 juin la demande aux Comités directeurs pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, la recherche et le sauvetage des provinces et des villes, après que la région Nord ait connu de fortes pluies ces derniers jours.

Hanoï a connu des averses généralisées avec des précipitations moyennes de 30 à 80 mm. Ce chiffre est monté jusqu'à 100-140 mm dans les arrondissements de Hoàng Mai, Long Biên et le district de Thanh Tri.

Ces fortes pluies ont provoqué des inondations dans plusieurs quartiers de la capitale dans la nuit du 8 juin au début de la matinée du 9 juin, notamment dans les rues Nguyên Van Cu, Truong Dinh et au carrefour Phan Bôi Châu-Ly Thuong Kiêt.

La Sarl d’assainissement et de drainage de Hanoï surveille les principales stations de pompage pour abaisser le niveau de l'eau et se prépare à des interventions en cas d'averses persistantes.

De graves inondations ont également été enregistrées dans la ville portuaire de Hai Phong et dans les provinces de Diên Biên et de Quang Ninh tôt le matin du 9 juin.

Les pluies diluviennes dans la ville côtière de Hai Phong ont également coïncidé avec des marées hautes, provoquant les inondations les plus graves depuis le début de la saison des pluies.

Dans les régions montagneuses des provinces de Diên Biên et de Quang Ninh, des avertissements ont été émis concernant des crues soudaines et des glissements de terrain.

De fortes inondations ont également entraîné des embouteillages et des dégâts aux récoltes dans ces localités.

Le Centre national de prévision hydrométéorologique a déclaré que le Nord continuerait à connaître de fortes pluies, parfois des pluies torrentielles pouvant atteindre 80 mm et même jusqu'à 150 mm.

La région pourrait connaître des orages, des tornades, des éclairs, de la grêle et des vents violents. Elle est également confrontée à un risque de crues soudaines, de glissements de terrain dans les zones montagneuses et d’inondations dans les zones basses et urbaines.

Afin de réagir de manière proactive et de minimiser les dégâts, le Comité directeur national a demandé aux provinces et aux villes de surveiller de près les bulletins d'alerte et de prévision, d'informer et de guider régulièrement les autorités et les résidents à tous les niveaux.

Les localités doivent préparer des forces sur place pour venir en aide aux populations si nécessaire.

La région Nord devrait également déployer des forces de sécurité pour inspecter et examiner les zones résidentielles le long des rivières, des ruisseaux et des zones de basse altitude présentant des risques élevés d'inondations, de crues soudaines et de glissements de terrain. Elles devront évacuer les gens en cas de besoin.

Les localités demandent aux agences spécialisées de se coordonner avec les chaînes de télévision locales et d'autres agences d'information et de communication, en particulier au niveau local, pour instruire la population sur la manière de faire face à la pluie ainsi qu'aux orages accompagnés de tornades, d'éclairs, de grêle et de vents violents.

Un certain nombre de documents de référence ont été élaborés par le Comité directeur national et publiés sur le site Web phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/Tai-lieu-truyen-thong-pctt.aspx.

Dans le même temps, les villes et provinces sont chargées de surveiller fréquemment et étroitement l'évolution du temps et les catastrophes naturelles, de synthétiser les rapports et de les envoyer au Comité directeur national pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles.

