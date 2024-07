Deux projets Vinhomes ont obtenu l'autorisation de vendre des maisons à des étrangers

Photo : Vinhomescorp.vn/CVN

La province a confirmé que le projet de zone urbaine écologique Dream City (Vinhomes Ocean Park 2) et le projet de zone urbaine de Dai An (Vinhomes Ocean Park 3), tous deux développés par Vinhomes, ne sont pas situés dans des zones nécessitant une protection en matière de sécurité et de défense. Par conséquent, ces projets s’inscrivent dans des régions où les organisations et les particuliers étrangers sont autorisés à posséder des propriétés résidentielles.

L'autorité a autorisé les organisations et les particuliers étrangers à posséder jusqu'à 250 maisons distinctes dans chaque projet.

Le nombre d'unités de copropriété que les organisations et les particuliers étrangers peuvent posséder dans ces deux projets ne doit pas dépasser 30% du total des unités résidentielles de chaque immeuble.

Selon la loi sur le logement et la loi foncière, qui devraient entrer en vigueur le 1er août, les étrangers seront autorisés à posséder des propriétés résidentielles pendant 50 ans, avec la possibilité de prolonger la propriété de 50 ans supplémentaires s'ils le souhaitent. La durée de propriété doit être clairement indiquée sur le certificat de propriété.

Le projet Vinhomes Ocean Park 2 est situé dans les communes de Nghia Tru et Long Hung dans le district de Van Giang de la province de Hung Yên. Une fois terminé, le projet fournira environ 124.000 appartements et plus de 2.000 villas jumelées, maisons mitoyennes et shophouses.

Vinhomes Ocean Park 3 couvre quant à lui une superficie de 294 ha dans les districts de Van Lâm et Van Giang. Il comprend dix immeubles d'habitation et plus de 8.000 maisons de faible hauteur.

VNA/CVN