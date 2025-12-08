La Zone militaire 9 célèbre ses 80 ans en présence du secrétaire général Tô Lâm

À Cân Tho, le 8 décembre, le Comité du Parti du Commandement de la Zone militaire 9 a solennellement célébré le 80 e anniversaire de la fondation de la force armée de la Zone militaire 9 (10 décembre 1945 – 2025) et a reçu le titre de "Héros des Forces armées populaires".

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, également secrétaire de la Commission militaire centrale, a assisté à la cérémonie et y a prononcé un discours.

Dans son discours, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que la force armée de la Zone militaire 9 est déployée sur une zone stratégique du Sud-Ouest du pays.

Le secrétaire général a affirmé que, tout au long de ses 80 ans de construction, de combat, de victoires et de développement, la force armée de la Zone militaire 9 avait toujours incarné les nobles qualités et les traditions glorieuses de l’Armée populaire du Vietnam héroïque.

En cette nouvelle conjoncture, il a demandé de concentrer les efforts pour construire une force armée de la Zone militaire 9 révolutionnaire, régulière, d’élite et moderne, en prenant la construction politique comme fondement pour renforcer la qualité globale et la capacité de combat.

Le secrétaire général a en outre insisté sur la nécessité de bien mener le travail de mobilisation des masses, de consolider les liens entre l’armée et le peuple, de construire une solide "position dans le cœur du peuple", et d’associer étroitement la défense nationale et la sécurité au développement socio-économique.

Il a également souligné l’importance de poursuivre efficacement les missions de diplomatie de défense, en luttant pour déjouer toutes les manœuvres hostiles visant à saboter et à diviser les relations entre le Vietnam, le Cambodge et les autres pays de l’ASEAN.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

À cette occasion, au nom des dirigeants du Parti, de l’État et de la Commission militaire centrale, le secrétaire général Tô Lâm a remis le titre de "Héros des Forces armées populaires" à la force armée de la Zone militaire 9, en reconnaissance de ses grandes contributions à la cause révolutionnaire du Parti, de l’État et du peuple.

Dans la matinée du même jour, à Cân Tho, le secrétaire général Tô Lâm est allé offrir de l’encens et déposer des fleurs au Monument de la victoire, au mémorial des Héros morts pour la Patrie et au lieu de mémoire du Président Hô Chi Minh. Il a également assisté à la cérémonie d’inauguration du Quartier général de la Zone militaire 9.

VNA/CVN