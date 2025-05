Le Premier ministre dirige le Comité de pilotage des centres financiers régional et international

En vertu de la décision, le chef du gouvernement est le directeur du Comité de pilotage. Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh en est directeur adjoint permanent ; le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Nên ; le ministre des Finances, Nguyên Van Thang ; la gouverneure de la Banque d’État du Vietnam, Nguyên Thi Hông ; et le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Dà Nang, Nguyên Van Quang, en sont directeurs adjoints.

Le comité est composé des vice-ministres des Finances, de la Défense, de la Sécurité publique, de l’Industrie et du Commerce, des Sciences et des Technologies, de l’Agriculture et de l’Environnement, de l’Intérieur, de la Justice et de l’Éducation et de la Formation, ainsi que des présidents des Comités populaires de Hô Chi Minh-Ville et de la ville de Dà Nang, et des vice-présidents de l’Office du gouvernement, de la Cour populaire suprême et d’un vice-gouverneur de la Banque d’État du Vietnam.

Conformément à la décision N°1718 du 31 décembre 2024, le Comité de pilotage est chargé de définir les orientations et les stratégies de développement des centres financiers régional et international, notamment les cadres réglementaires et les politiques visant à assurer leur bon fonctionnement. Il supervisera la formulation et le fonctionnement de la structure de gestion des centres.

Il supervisera également la mobilisation des ressources pour le développement des infrastructures et organisera les activités de coopération et de conseil avec les agences nationales et internationales compétentes.

VNA/CVN