L'IA aide les banques à promouvoir leur rapport de développement durable

La pratique et la publication d'un rapport de développement durable (RDD) au Vietnam, notamment dans le secteur bancaire, en sont encore à leurs balbutiements et présentent de nombreux défis, a déclaré le vice-gouverneur de la Banque d'État du Vietnam, Pham Thanh Hà, lors d'un colloque le 21 mai.

Photo : VNA/CVN

Pham Thanh Hà a toutefois ajouté que l'application de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies numériques est considérée comme une solution clé pour améliorer la durabilité au sein du secteur et devrait être largement appliquée.

S'exprimant lors du forum sur le reporting de développement durable dans le secteur bancaire, avec des solutions basées sur l'IA, organisé à Hanoï, le vice-gouverneur a déclaré qu'à l'ère du numérique, et notamment de l'IA, le secteur bancaire, considéré comme le moteur de l'économie, est confronté à un besoin urgent d'innovation.

"Le développement durable a dépassé le stade de simple tendance et est devenu un élément central de la stratégie de développement du secteur financier et bancaire. L'élaboration et la publication du RDD constituent notamment un outil important pour les institutions financières, leur permettant de démontrer leurs engagements, de rendre leurs opérations transparentes et d'affirmer leur rôle pionnier dans la transition vers une économie verte et inclusive", a-t-il déclaré.

Cependant, Pham Thanh Hà a noté : "La pratique et la publication du RDD dans le secteur bancaire en sont encore à leurs balbutiements. Les défis liés au cadre juridique, aux ressources, aux capacités d'analyse des données et, surtout, à la manière de collecter et de traiter les informations de manière efficace et transparente, constituent encore des obstacles importants à la promotion du RDD".

"Par conséquent, l'application de l'IA et des technologies numériques constitue une solution potentielle à ces problèmes. L'IA permet non seulement d'automatiser la collecte et la synthèse des données, mais aussi de faciliter l'analyse approfondie, la détection des tendances et de formuler des recommandations pour améliorer la qualité du reporting durable et l'efficacité de la gouvernance".



S'exprimant lors de l'événement, Mike Suffield, directeur du département Politiques et Perspectives de l'Association des Experts-Comptables Agréés (ACCA), a déclaré que la technologie accompagne l'évolution du reporting développement durable de multiples façons. Une grande partie de ce reporting repose essentiellement sur les données. Ces données peuvent provenir de sources très diverses et être nouvelles pour l'organisation, voire n'avoir jamais été collectées auparavant.

"Gérer une grande quantité de données par des processus manuels est tout simplement impossible, voire impossible. Nous encourageons donc les organisations à investir dans la technologie, à utiliser autant que possible des outils d'automatisation et d'analyse de données pour collecter et analyser les données, produire des analyses, faciliter la prise de décision et produire des rapports".

"Exploiter l'IA pour produire des informations sur le développement durable peut améliorer l'efficacité, la précision et la prise de décision stratégique. Le choix de la technologie la plus adaptée à l'organisation dépendra de sa taille, de sa complexité et des informations sur le développement durable qu'elle doit produire", a déclaré Mike Suffield.

Selon le directeur, l'ACCA a élaboré un guide de préparation au reporting développement durable. Ce guide repose sur un processus en huit étapes : l'attribution des responsabilités en matière de reporting développement durable, la définition du contexte de reporting, la détermination des informations importantes relatives au développement durable à communiquer, la définition des données requises, la collecte et la communication des données, l'accompagnement des facilitateurs grâce à un plan, des technologies et des ressources humaines, ainsi que la vérification et l'amélioration continue.

Quelle que soit leur taille, les entreprises peuvent suivre ce guide dès le début du processus d'identification, de collecte, d'analyse et de publication d'informations sur le développement durable, a déclaré Mike Suffield.

Le directeur général adjoint de FPT Digital, le Dr Lê Hùng Cuong, a déclaré lors du forum : "La tendance mondiale évolue du +volontaire+ à l'+obligatoire+ pour la publication de rapports de développement durable. Cependant, les entreprises vietnamiennes rencontrent encore de nombreuses difficultés dans la collecte et l'analyse des données".

Photo : Vietnam+/CVN

Selon Lê Hùng Cuong, une enquête menée auprès de plus de 200 entreprises vietnamiennes a révélé que 67 d'entre elles n'avaient pas encore identifié ou venaient d'identifier des indicateurs liés aux critères ESG ; 47% des entreprises ne comprennent pas clairement comment collecter et traiter les données ESG ; 71% des entreprises ne disposent pas des connaissances nécessaires au reporting et 70% des entreprises ne publient pas ou publient rarement leurs rapports ESG.

"Les données ESG sont dispersées dans différents domaines clés du fonctionnement et de la gestion de l'entreprise ; elles doivent donc être identifiées et séparées avec précision. L'IA est essentielle pour aider les entreprises à relever les défis liés aux données ESG, à simplifier les activités de reporting et, ainsi, à débloquer des capitaux verts auprès des institutions financières et des banques", a déclaré Lê Hùng Cuong.

Il a également partagé son expérience internationale sur la question. Par exemple, a-t-il expliqué, l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) utilise l'IA pour évaluer les rapports ESG des PME, ce qui contribue à réduire considérablement les délais d'approbation des prêts, à accroître l'accès des PME aux capitaux verts et à aider les banques à se conformer plus efficacement aux exigences de reporting ESG.

Lors de l'événement, Trân Anh Quy, directeur de la division des politiques de crédit de la SBV, a indiqué qu'environ 13 à 15 banques commerciales avaient jusqu'à présent publié leurs DTS indépendants.

Au 31 mars 2025, 58 établissements de crédit affichaient une dette verte de plus de 704.200 milliards de dôngs, soit une augmentation de 3,57% par rapport à fin 2024 ; tandis que 57 établissements de crédit évaluaient les risques environnementaux et sociaux avec des prêts en cours de plus de 3.620 milliards de dôngs, a précisé Trân Anh Quy.

VNA/CVN