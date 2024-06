Le PM est arrivé en Chine pour participer à la 15e Conférence des pionniers du WEF

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a été accueilli à l'aéroport par le vice-gouverneur du Liaoning Jin Guowei, l'ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiong Bo, le vice-maire de Dalian, Leng Xuefeng, et l'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh assistera et prononcera des discours lors des séances de la réunion, co-présidera un dialogue avec les dirigeants des entreprises du WEF avec le fondateur et président exécutif du WEF, Klaus Schwab, présidera un forum avec des entreprises innovantes et aura des rencontres bilatérales avec des dirigeants d'État, des organisations internationales et entreprises du WEF.

Il aura également des entretiens et des réunions avec de hauts dirigeants chinois, travaillera avec plusieurs organisations et entreprises économiques chinoises et rencontrera le personnel des bureaux de représentation vietnamiens dans le pays.

Le voyage de travail du chef du gouvernement vietnamien vise à concrétiser la politique étrangère du XIIIe Congrès national du Parti pour renforcer et élever les affaires étrangères multilatérales du pays jusqu'en 2030, contribuant à approfondir le partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam - Chine, ainsi qu'à construire une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique et les bonnes relations avec le WEF.

VNA/CVN