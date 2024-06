Un journaliste chinois apprécie la présence du PM vietnamien au WEF à Dalian

La présence du Premier ministre Pham Minh Chinh à la 15 e Réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial (WEF) à Dalian, province chinoise du Liaoning, montre la haute estime du monde pour la position et le rôle du Vietnam dans l'économie mondiale, ainsi que son Renouveau et son ouverture, selon le journaliste Weiwei du China Media Group.

Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information, le journaliste Weiwei a dit que la présence du Premier ministre vietnamien au WEF reflétait également la responsabilité internationale du Vietnam de participer activement au développement économique et à la gouvernance mondiale.

Concernant les relations bilatérales, le journaliste chinois a souligné la profonde amitié traditionnelle entre la Chine et le Vietnam, caractérisée par des intérêts harmonisés et un avenir partagé. La Chine est le plus grand partenaire commercial du Vietnam depuis de nombreuses années, et le Vietnam est le plus grand partenaire de coopération de la Chine au sein de l'ASEAN.

Ces dernières années, les dirigeants des deux pays ont effectué de nombreuses visites et ont entretenu des échanges étroits dans divers domaines. Sous la direction des secrétaires généraux Xi Jinping et Nguyên Phu Trong, les liens entre le Parti communiste chinois (PCC) et le Parti communiste du Vietnam (PCV), entre les deux pays, ont connu un bon développement.

Indiquant que les deux pays célébreront le 75e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques en 2025, il a insisté sur la nécessité de maintenir et de développer leurs relations dans un contexte mondial complexe et instable. Il a suggéré de promouvoir le socialisme, de travailler ensemble pour construire une communauté de destin de portée stratégique, porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, contribuant à la stabilité et favorisant la paix et le développement dans le monde.

Selon le journaliste chinois, il est nécessaire que les deux pays exploitent efficacement leur potentiel du transport ferroviaire et accélèrent la connectivité en matière ferroviaire, élargissent leur collaboration dans les domaines du commerce de produits agricoles, de l’investissement et de l'énergie, ouvrent davantage de vols directs, et renforcent les échanges dans les domaines de la culture, du tourisme, de l’éducation et de la jeunesse.

Selon Weiwei, il est en outre nécessaire que les deux gouvernements continuent de créer un climat d’affaires favorable aux investissements des entreprises des deux pays. Il est également important de persister à régler les désaccords par le dialogue et les consultations, d’intensifier la coopération en mer, d’accélérer les consultations sur le Code de conduite en Mer Orientale (COC) et d’éviter les actions qui pourraient compliquer la situation...

VNA/CVN