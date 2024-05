S'efforcer de réaliser au mieux les objectifs de développement socio-économique de 2024

Lors de la séance d’ouverture de la 7 e session de la XV e législature de l'Assemblée nationale tenue dans la matinée du 20 mai à Hanoï, le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a présenté le rapport d'évaluation complémentaire sur les résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l'État en 2023, du plan de développement socio-économique et du budget de l’État dans les premiers mois de 2024.

>> Les dirigeants rendent hommage au Président Hô Chi Minh

>> L’Assemblée nationale travaillera sur les questions du personnel le 20 mai

>> Ouverture de la 7e session de la XVe législature de l’Assemblée nationale à Hanoï

La situation socio-économique lors des derniers mois de 2023 a continué de se redresser avec de nombreux résultats importants dans divers domaines, notamment un taux de croissance du PIB de 5,05%. Bien qu'inférieur à l'objectif fixé, il s'agissait d'un niveau élevé dans le monde et dans la région. L'inflation a été maîtrisée, l'indice moyen des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 3,25%..., a souligné le vice-Premier ministre Lê Minh Khai.

Photo : VNA/CVN

Concernant la situation au cours des premiers mois de 2024, le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a affirmé la stabilité macroéconomique, le contrôle de l’inflation et la garantie des grands équilibres. Il a indiqué que la croissance du PIB au premier trimestre 2024 avait atteint 5,66%, le niveau le plus élevé de la période 2020-2023, estimant qu’il s'agissait d'un effort considérable dans un contexte où l'économie était confrontée à de nombreuses difficultés. En outre, l'indice moyen des prix à la consommation (IPC) lors des quatre premiers mois a connu une hausse de 3,93% en variation annuelle, a-t-il ajouté.

Le gouvernement estime que la situation dans le monde et dans la région continuera d’être compliquée et imprévisible, ce qui exige que le gouvernement redouble d'efforts pour réaliser les objectifs de développement socio-économique de 2024 et le plan quinquennal pour 2021-2025, a précisé Lê Minh Khai.

En ce qui concerne les principales tâches et solutions, le gouvernement donnera la priorité à la promotion d'une croissance associée à la stabilité macroéconomique, au contrôle de l'inflation et à la garantie des grands équilibres de l'économie.

Le gouvernement continuera d'améliorer la qualité de l’élaboration et de la promulgation des textes normatifs, de réduire et simplifier les démarches administratives... Il accélérera les travaux des projets d'infrastructures de transport importants, notamment la construction de 1.000 km d'autoroutes, pour ouvrir de nouveaux espaces de développement.

Une autre tâche consiste à se concentrer sur le développement de ressources humaines de haute qualité, parallèlement à la promotion de la recherche, du développement et de l'application des sciences et technologies.

Le gouvernement continuera d'améliorer l’administration publique, appliquera une nouvelle politique salariale à compter du 1er juillet 2024…, a conclu le vice-Premier ministre Lê Minh Khai.

VNA/CVN