Le Premier ministre demande de traiter la manipulation des prix et la spéculation immobilière

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé un télégramme demandant aux ministères, aux agences et aux localités de traiter la manipulation des prix et la spéculation immobilière, d’inspecter et examiner les projets d'investissement dans la construction immobilière.

Photo : VNA/CVN

Selon ce télégramme No03/2024, certaines régions ont vu les prix de l'immobilier augmenter hautement par rapport à la capacité financière des populations. La raison en était que certains groupes et associations spéculatifs ont profité du manque de compréhension des gens et de leur mentalité grégaire pour manipuler la psychologie, "faire monter les prix", "créer des prix irréels" et provoquer des perturbations de l'information sur le marché à des fins lucratives.

De plus, certains investisseurs en projets immobiliers ont profité de l’offre immobilière limitée pour proposer des prix supérieurs au prix moyen des projets afin d’en tirer profit. Les résultats inhabituellement élevés des enchères pour les droits d’utilisation des terres dans certaines régions ont entraîné une hausse des prix immobiliers.

Pour renforcer le contrôle et la stabilité du marché, le Premier ministre a ordonné aux organes compétents et aux localités de continuer à mettre en œuvre strictement et efficacement les tâches et les solutions liées à la résolution des difficultés et à la promotion du marché immobilier afin qu'il se développe de manière sûre, saine et durable. Il a en outre souligné l’importance de promouvoir la communication et la transparence des informations liées au marché immobilier.

Le chef du gouvernement a demandé au ministre de la Construction de se coordonner avec le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et les autres organes concernés pour proposer un projet pilote sur le modèle d'un centre de transactions immobilières et de droits d'utilisation des terres géré par l'État. Un rapport en la matière devra être soumis au Premier ministre au deuxième trimestre de cette année.

Le Premier ministre a demandé au ministre des Finances de proposer des politiques fiscales pour limiter la spéculation immobilière, en garantissant le respect des conditions socio-économiques du Vietnam et des pratiques internationales...

VNA/CVN