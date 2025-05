Hô Chi Minh-Ville

Six milliards d’USD pour des projets d'énergie verte et de raffinerie de pétrole

Le groupe vietnamien KOGI, le japonais Mazda Oil Corporation et plusieurs conglomérats du Moyen-Orient ont signé lundi 19 mai à Hô Chi Minh-Ville un accord d'investissement historique de 6 milliards de dollars afin de renforcer la production industrielle verte et les infrastructures énergétiques dans le Sud du Vietnam.

>> Hô Chi Minh-Ville promeut le numérique dans le secteur du tourisme

>> Hô Chi Minh-Ville accueillera des salons internationaux sur la logistique et la santé

>> L’économie privée, moteur de la croissance durable dans le Sud

Photo : VNA/CVN

L'accord porte sur deux projets majeurs à Hô Chi Minh-Ville. Le premier, un complexe de raffinerie et de stockage de pétrole de 5 milliards de dollars, le plus grand du genre en Asie du Sud-Est, aura une capacité de traitement annuelle de 50 millions de tonnes. Le second, une usine de fabrication verte d'un milliard de dollars, se concentrera sur la production de composants de moteurs utilisant la technologie de l'hydrogène dans sa phase initiale. Par ailleurs, le consortium prévoit un oléoduc transfrontalier reliant le port vietnamien de Vung Ang à Vientiane, au Laos, pour un coût estimé entre 500 et 700 millions de dollars.

Koki Kobayashi, conseiller de Mazda Oil, s'est dit enthousiasmé par le potentiel du Vietnam en tant que destination d'investissement, notamment dans le secteur de l'énergie. Il a souligné que de nombreuses entreprises japonaises partageaient cet optimisme, mais a exhorté le Vietnam à simplifier davantage les procédures administratives et à améliorer son climat d'investissement afin de maintenir cette dynamique.

Nguyên Hông Huê, président du groupe KOGI, a déclaré que l'accord s'appuyait sur les discussions initiées par la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh dans les pays du Moyen-Orient en octobre 2024. Il a décrit ces projets comme un témoignage de l'importance croissante du Vietnam en matière de sécurité énergétique mondiale et régionale et comme un reflet de la confiance internationale dans la trajectoire de développement du pays.

Nguyên Hông Huê a également salué les récentes initiatives politiques, notamment la Résolution 57 du Politburo sur les avancées scientifiques et technologiques, l'innovation et la transformation numérique nationale, et la Résolution 68 sur la croissance du secteur privé, qui ont galvanisé le monde des affaires vietnamien. Ces initiatives, a-t-il déclaré, offrent un nouvel élan aux entreprises vietnamiennes pour nouer des partenariats avec des multinationales et libérer pleinement le potentiel économique du pays.

VNA/CVN