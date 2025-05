Les constructeurs franchissent la barre du million de motos produites

Photo : VNA/CVN

Selon les données récemment publiées par l’Office national des statistiques (NSO), relevant du ministère des Finances, les constructeurs nationaux ont produit environ 286.100 motos neuves en avril 2025, soit la production mensuelle la plus élevée depuis le début de l’année. Cela représente une augmentation de 21,6% par rapport à mars 2025 et de 10,4% en glissement annuel.

La production de motos du pays au cours des quatre premiers mois a été estimée à 1,012 million d’unités, en hausse de 7% par rapport à la même période en 2024. Le leader du marché, Honda Vietnam, a signalé une forte hausse des ventes en mars 2025, atteignant 202 546 unités, en hausse de 50,9% en glissement annuel. En avril, les ventes ont atteint 170.986 unités, soit une augmentation de 6,9% par rapport à avril 2024.

Les experts du secteur estiment que la récente augmentation de la production contribuera à atténuer les contraintes d’approvisionnement, en particulier pour les modèles très demandés. Cela devrait contribuer à résoudre le problème des pénuries localisées qui ont affecté certains concessionnaires et pourrait également ouvrir la voie à des ajustements de prix et à des campagnes promotionnelles visant à stimuler la demande.

Les concessionnaires pourraient également être moins enclins à proposer des motos avec des options coûteuses, une pratique courante en période de pénurie d’approvisionnement. Le marché est principalement représenté par l’Association vietnamienne des constructeurs de motos (VAMM), qui regroupe cinq acteurs majeurs : Honda Vietnam, Piaggio Vietnam, Suzuki Vietnam, SYM Vietnam et Yamaha Motor Vietnam. Ensemble, ces entreprises représentent environ 80% de la production totale des membres de la VAMM.

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

De plus, le marché devient de plus en plus concurrentiel avec l’émergence de plusieurs constructeurs non membres de la VAMM, notamment sur le segment des motos électriques. Des marques nationales telles que DatBike, Pega, Yadea et Detech ont augmenté leur production pour répondre à la demande croissante.

L’augmentation récente de la production est due à la forte demande du marché, notamment pour les modèles populaires, et aux stratégies marketing et commerciales agressives de grands constructeurs comme Honda. Les motos restent le principal mode de transport dans les zones urbaines et rurales du Vietnam, soutenant une demande de base élevée. Cependant, les analystes préviennent que malgré la hausse actuelle de la production, le marché pourrait encore être confronté à une certaine volatilité. Une hausse de la production ne garantit pas nécessairement une croissance soutenue des ventes.

Plus tôt cette année, la VAMM a annoncé 673.055 ventes de motos au premier trimestre 2025, soit une baisse de 11,52% par rapport au quatrième trimestre 2024, mais une hausse de 11,48% par rapport à l’année précédente.

VNA/CVN