L’économie privée, moteur de la croissance durable dans le Sud

>> Un nouveau moteur pour le développement économique

>> L'Assemblée nationale discute des mécanismes pour soutenir l’économie privée

>> Résolution N°68 : développer le secteur privé pour bâtir la prospérité nationale

Dans ce contexte, l’élargissement de l’espace de développement et la valorisation du secteur privé sont des exigences urgentes, en lien avec la mise en œuvre efficace de la Résolution 68-NQ/TW du 4 mai 2025 du Bureau politique sur le développement de l’économie privée.

Photo : ND/CVN

La Résolution affirme : "Dans une économie de marché à orientation socialiste, l’économie privée est l’un des moteurs les plus importants de l’économie nationale". Sur cette base, la fusion de Hô Chi Minh-Ville avec Binh Duong et Ba Ria-Vung Tàu favorise la création d’une mégarégion urbaine intégrée autour de l’industrie, des finances, des ports maritimes et de l’innovation. Dans cette structure, l’économie privée constitue non seulement une force de production majeure, mais aussi un facteur clé de compétitivité de la région économique clé du Sud.

Actuellement, Hô Chi Minh-Ville compte plus de 280.000 entreprises privées, représentant environ 70% du PIB local et près de 55% des recettes budgétaires. Binh Duong, avec plus de 65.000 entreprises, tire près de 80% de son PIB du secteur privé. Bà Ria-Vung Tàu, malgré une population plus modeste, regroupe près de 17.000 entreprises privées, soit plus de 60% de son PIB. Ensemble, les trois localités concentrent près de 370.000 entreprises privées - soit 45% du total national - et contribuent à près de 50% de la production industrielle de toute la région Sud.

Cependant, la majorité des entreprises restent de petite ou très petite taille, avec des capacités de gestion et de technologie encore limitées.

Pour y remédier, une stratégie de développement régional systémique est nécessaire. Dans l’esprit d’une réforme institutionnelle "forte, cohérente et globale", il est essentiel de créer rapidement un mécanisme de coordination régionale spécifique, en harmonisant les politiques fiscales, d’investissement, de crédit et d’infrastructures.

Les infrastructures logistiques régionales sont également cruciales. Il faut accélérer la construction des rocades 3 et 4, de l’autoroute Biên Hoà - Vung Tàu, et développer les réseaux fluviaux et ferroviaires du Sud-Est. Il est aussi important de planifier des zones industrielles satellites avec des infrastructures prêtes à l’emploi et des mécanismes de location flexibles, afin d’aider les PME à s’intégrer aux chaînes de valeur. Un "axe industrie - logistique - portuaire" reliant Hô Chi Minh-Ville à Cai Mep formera la colonne vertébrale de l’économie privée régionale.

Photo : VNA/CVN

Il est nécessaire de développer un tissu d’entreprises locales de grande envergure. La création d’un Fonds de développement des entreprises de la grande région de Hô Chi Minh-Ville, doté d’environ 10.000 milliards de dôngs, serait une solution concrète pour soutenir les entreprises innovantes, l’agriculture de haute technologie, l’industrie propre et la logistique transfrontalière.

La mise en place de centres de transformation numérique dans les zones industrielles, connectés aux universités et infrastructures numériques, créera un écosystème favorable pour les PME dans les domaines du e-commerce, de la fintech et des services numériques.

Une autre orientation clé est la transformation des ménages commerçants en entreprises. Pour encourager cette évolution, il faut perfectionner le cadre juridique, accorder des réductions fiscales initiales, soutenir le microcrédit et proposer des formations en gestion. Bien accompagnés, ces ménages peuvent devenir un vivier dynamique pour l’économie privée.

Le plus important reste le changement de la pensée. Il faut créer un terrain de jeu équitable, où les entreprises privées peuvent rivaliser à armes égales en matière d’accès au foncier, au crédit, à l’information et aux opportunités économiques.

La grande région de Hô Chi Minh-Ville réunit toutes les conditions pour devenir un centre économique, industriel et de services innovant de premier plan en Asie du Sud-Est. Ce qu’il faut maintenant, c’est un choc politique suffisant, une vision d’action à long terme, et une confiance forte dans le potentiel de l’économie privée. Alors, la mégarégion urbaine ne sera plus un simple projet, mais bien un symbole vivant du développement autonome et durable du Vietnam au XXIe siècle.

VNA/CVN