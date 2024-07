Difficultés à maintenir la consommation intérieure cette année

La consommation intérieure risque de s'essouffler alors que les consommateurs sont confrontés à des incertitudes et à des changements dans les tendances d'achat. Pendant ce temps, les entreprises ont signalé qu'il était de plus en plus difficile de maintenir leur pouvoir d'achat et de réduire l'accumulation de stocks.

>> Le commerce international lié au marché de consommation intérieur au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Dang Thuy Hà, directeur de la recherche sur le comportement des clients chez NielsenIQ Vietnam, une société d'études de marché basée à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que le rapport montrait que les jeunes adultes (18-25 ans) avaient tenté d'améliorer leur situation financière en trouvant des moyens d'augmenter leurs revenus et épargner davantage, tandis que les personnes âgées (46-55 ans) ont réduit leurs dépenses pour les articles non essentiels.

Le rapport montre qu'au cours du premier trimestre de cette année, 62% des consommateurs vietnamiens ont choisi de cuisiner davantage à la maison et de réduire leurs dépenses en articles non essentiels. Environ 50% ont réduit leurs achats de produits de luxe, plus de 30% ont reporté leurs dépenses importantes et environ 40% dépensent avec plus de prudence.

Pire encore, les consommateurs vietnamiens achètent de plus en plus en ligne pour profiter de réductions et de comparaisons de prix entre les produits tout en achetant des articles moins chers.

Dang Thuy Hà a dit que c'était une période difficile pour fidéliser les clients. Les consommateurs ressentent le besoin d'être prudents dans leurs habitudes de dépenses en raison des difficultés économiques persistantes et cela devrait durer encore au moins six mois à un an. Les entreprises doivent surveiller les dernières tendances pour comprendre ce que veulent et ce dont les consommateurs ont besoin, en se concentrant sur les besoins essentiels et en proposant des produits d'un bon rapport qualité-prix.

Nguyên Phuong Nga de Kantar Vietnam, une société d'études de marché basée à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que les consommateurs font désormais leurs achats moins fréquemment mais sur un plus grand nombre de canaux avec une dépense moyenne par achat en augmentation, ce qui rend nécessaire d'attirer et de fidéliser les clients.

Lê Truc My, directeur d'une entreprise alimentaire dans la province méridionale de Vinh Long, a déclaré que son entreprise observait une tendance à la baisse des dépenses des consommateurs, car ils n'achètent que les produits les plus essentiels.

Selon lui, les entreprises doivent trouver des moyens de stimuler la demande et de stabiliser la production. Il a appelé à un plus grand soutien de la part du gouvernement et du système financier du pays.

Selon les statistiques publiées par l'Office général des statistiques (GSO), les ventes totales au détail de biens et services au cours des cinq premiers mois de 2024 ont atteint 2,58 billions, soit une augmentation de 8,7% par rapport à la même période de 2023.

Dans un développement antérieur, un rapport du ministère de l'Industrie et du Commerce indiquait que malgré une croissance modeste au cours des cinq premiers mois de l'année, atteindre et maintenir cette croissance pendant une année entière, similaire à 2023 et aux années pré-pandémiques, est susceptible d'être extrêmement difficile sans une relance économique plus forte.

Le ministère a déclaré que pour accroître le pouvoir d'achat, le gouvernement doit surveiller de près l'inflation tout en améliorant ses capacités d'analyse et de prévision pour intervenir efficacement en cas de besoin.

Pendant ce temps, les entreprises doivent se concentrer davantage sur les stratégies de marketing et de vente, en s'inspirant de la façon dont les canaux de vente en ligne ont combiné shopping et divertissement, les ventes en direct étant très populaires.

Une enquête Kantar a révélé que les canaux en ligne contribuent à hauteur de 8 % à la valeur totale du marché des biens de consommation à évolution rapide et ils devraient augmenter encore de deux points de pourcentage ces deux prochaines années. Cela présente des opportunités pour les marques, en particulier les plus petites, d’atteindre rapidement davantage d’acheteurs. TikTok Shop, par exemple, a rapidement gagné un grand nombre d'acheteurs en peu de temps grâce à sa plateforme de shopping et de divertissement unique.

Lê Hùng Cuong, directeur général adjoint de FPT Digital, a déclaré que les entreprises doivent prendre note de l'évolution constante des comportements et des demandes des consommateurs, et doivent donc adapter leur marketing et leurs stratégies.

VNA/CVN