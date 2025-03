La tendance au développement des zones industrielles écologiques au Vietnam

Le modèle des zones industrielles écologiques devient une tendance majeure dans le développement industriel au Vietnam. Il lui apporte non seulement des avantages économiques, mais contribue également à la protection de l’environnement et à l’amélioration de la qualité de vie des travailleurs.

Photo : VNA/CVN

D'ici 2030, le Vietnam ambitionne de transformer 40 à 50% de ses zones industrielles existantes en écoparcs, et d'en créer 8 à 10% de nouvelles selon un modèle de développement durable. Les écoparcs, caractérisés par une collaboration étroite entre les entreprises pour optimiser l'utilisation des ressources, minimiser les déchets et adopter des technologies propres, favorisent la réduction de l'impact environnemental et la coopération industrielle, contribuant ainsi à l'économie verte et circulaire. Avec 35 à 40 % des investissements directs étrangers (IDE) supplémentaires enregistrés à l'échelle nationale, les écoparcs démontrent leur potentiel d'attraction des investissements.

Cependant, selon une enquête menée par Savills Vietnam, le nombre de zones industrielles écologiques reste encore limité. La plupart des zones industrielles existantes ont été développées selon un modèle traditionnel et n'ont pas encore adopté de nombreuses solutions durables. Les experts estiment que le développement de ces zones industrielles écologiques joue un rôle essentiel dans la transition vers une croissance verte et contribue aux trois piliers du développement durable : l'économie, la société et l'environnement.

Conscient de cette importance, le ministère du Plan et de l'Investissement collabore depuis 2014 avec des organisations internationales telles que l'ONUDI, le SECO, le GEF et le PNUD pour mettre en œuvre des projets pilotes de zones industrielles écologiques à Ninh Binh (Nord), Dà Nang (Centre) et Cân Tho (Sud). Entre 2020 et 2024, avec le soutien financier du gouvernement suisse, le programme s’est étendu à Hai Phong, Dông Nai et Hô Chi Minh-Ville, apportant des résultats prometteurs.

Pour un développement durable

Photo : VNA/CVN

En parallèle, plusieurs entreprises ont pris l'initiative d'investir et de développer des zones industrielles écologiques. IDICO, l'un des pionniers en la matière, exploite actuellement 12 zones industrielles couvrant une superficie totale de près de 4.000 ha et attirant plus de 400 entreprises, dont de grands investisseurs comme Suntory Pepsico, Fujiya et Hyosung. IDICO ambitionne de devenir un modèle de référence en matière de zone industrielle intelligente à orientation écologique, répondant aux exigences croissantes des investisseurs nationaux et internationaux.

Dans les zones industrielles de Phu My II et Phu My II Extension, IDICO a collaboré avec la JICA pour mettre en place des solutions de gestion intelligente afin d’optimiser l'utilisation de l'énergie et de réduire les émissions polluantes. Cette initiative constitue non seulement un progrès majeur vers une durabilité accrue, mais représente également un levier stratégique pour attirer des investissements étrangers de qualité, contribuant ainsi au développement économique et social de la province de Bà Ria - Vung Tàu. Grâce à sa proximité avec le complexe portuaire en eaux profondes de Thi Vai - Cai Mep, cette zone industrielle bénéficie d'un fort potentiel pour se développer selon un modèle écologique et durable.

En plus des promoteurs d’infrastructures, les entreprises opérant au sein des zones industrielles adoptent également activement ce modèle. Kingspan Phu My, une entreprise irlandaise, a récemment achevé l’installation d’un système de panneaux solaires sur l’ensemble des toitures de son usine, permettant de réduire plus de 1.000 tonnes de CO₂ par an. Cette initiative s'inscrit dans l'engagement de l'entreprise en faveur du programme de développement durable mondial Planet Passionate et contribue aux objectifs de neutralité carbone du Vietnam.

Il apparaît clairement que les zones industrielles écologiques ne sont pas seulement une solution pour un développement durable, mais qu'elles permettent également aux entreprises de répondre aux normes strictes d’exportation, d’attirer des IDE de qualité et de créer un écosystème de production vert. Avec l'appui du gouvernement, l'engagement actif des entreprises et la tendance mondiale à la transition vers une économie verte, ces zones industrielles écologiques continueront à se développer, jouant un rôle clé dans la réduction des émissions et la croissance durable du Vietnam.

VNA/CVN