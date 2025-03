Le Premier ministre appelle à renforcer la coopération pour une croissance durable

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, samedi après-midi 8 mars à Hanoï, une réunion sur l’élimination des difficultés et obstacles, ainsi que la promotion de la croissance et l’adaptation à la situation instable dans le monde.

>> Le Premier ministre exige la finalisation rapide de l’allocation des fonds budgétaires pour 2025

>> Le Premier ministre préside une conférence pour promouvoir les logements sociaux

>> Le Premier ministre ordonne la finalisation des documents normatifs en attente d’ici avril 2025

Le chef du gouvernement a souligné que la réunion avait pour objectifs de privilégier une promotion forte, d’assurer une croissance d’au moins 8% cette année et à deux chiffres dans les années à venir, tout en garantissant la stabilité macroéconomique, les équilibres majeurs, les politiques sociales, la sécurité sociale et la protection de l’environnement.

Photo : VNA/CVN

Il faut continuer de promouvoir l’efficacité de la coopération en matière de commerce et d’investissement avec les principaux partenaires stratégiques, comme les États-Unis, la France, l’Europe, le Japon, la République de Corée et la Chine, a-t-il indiqué.

Pham Minh Chinh a également mis l’accent sur l’importance d’équilibrer les échanges commerciaux avec d’autres partenaires, de promouvoir la signature d’accords de commerce et de protection des investissements avec d’autres pays, d’améliorer la transparence, la compétitivité et la résilience de l’économie nationale dans le contexte d’un monde instable.

Photo : VNA/CVN

Il a également souligné l’importance de maximiser les ressources nationales et internationales et de tirer parti du soutien mondial pour favoriser une croissance durable.

Avec l'unité et la détermination de l'ensemble du système politique, des entreprises et des citoyens, le Premier ministre a exprimé sa confiance que le Vietnam atteindra ses objectifs de croissance ambitieux, posant les bases pour entrer dans une nouvelle ère de développement fort et prospère.

VNA/CVN