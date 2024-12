Le Premier ministre demande d’accélérer la mise en œuvre de la Stratégie nationale de croissance verte

Le Premier ministre a publié la Directive N°44/CT-TTg du 9 décembre 2024 portant sur la mise en œuvre d'un certain nombre de tâches et de solutions clés pour promouvoir la mise en œuvre de la Stratégie nationale de croissance verte pour la période 2021-2030, avec vision à l’horizon de 2050.

Selon cette directive, le Premier ministre a publié le 1er octobre dernier la Décision N°1658/QD-TTg approuvant la Stratégie nationale de croissance verte pour la période 2021-2030, avec vision à l’horizon de 2050. Afin que la stratégie soit mise en œuvre dans les délais, efficacement et atteigne les objectifs fixés, le Plan d'action national pour la croissance verte pour la période 2021-2030 a été publié par le Premier ministre, selon lequel les tâches et les solutions spécifiques sont attribué à chaque ministère, branche et localité.

Pour promouvoir la mise en œuvre de la croissance verte, en vue d'atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050, le Premier ministre demande aux ministres, aux chefs d'agences au rang ministériel, aux agences gouvernementales et au président du Comité populaire des villes et provinces du ressort central de diriger et d’organiser la mise en œuvre sérieuse, complète et en temps opportun des tâches assignées dans la Stratégie nationale de croissance verte et le Plan d’action pour la croissance verte.

En particulier, le ministère du Plan et de l'Investissement élabore un mécanisme pour surveiller, évaluer et rendre compte de la mise en œuvre de la stratégie de croissance verte ; une feuille de route pour réaliser une croissance verte associée au développement socio-économique, avec une vision à long terme vers l’objectif de neutralité carbone.

Le ministère des Finances examine, modifie et complète les politiques relatives à la gestion et à l'utilisation des dépenses du budget de l'État pour promouvoir la croissance verte ; élabore et complète des politiques financières préférentielles pour encourager les investissements dans les projets verts ; achève de toute urgence le projet d’établissement et de développement d’un marché du carbone au Vietnam.

La Banque d'État continue à examiner, ajuster et perfectionner les institutions bancaires et de crédit, conformément aux objectifs de croissance verte, en particulier le crédit vert et la banque verte.

Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement renforce la gestion des ressources, la protection de l'environnement, la conservation de la nature et de la biodiversité, pour s'adapter au changement climatique.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural continue de promouvoir la restructuration du secteur agricole, en encourageant le développement d'une agriculture verte, biologique, circulaire et de haute technologie, la protection de l'environnement, la réduction des émissions et l'adaptation au changement climatique ; se concentre sur la mise en œuvre efficace du projet "Développement durable d'un million d'hectares spécialisés dans la culture du riz de haute qualité et à faibles émissions associée à la croissance verte dans le delta du Mékong jusqu'en 2030".

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme complète le cadre juridique, les mécanismes et les politiques pour le développement du tourisme vert.

Le ministère des Transports met en place des mécanismes politiques pour encourager l'utilisation des transports verts et de l'énergie verte, y compris l'hydrogène carburant pour les véhicules, les équipements et les infrastructures de transport vertes.

